Orbán führt die teuerste Regierung in der EU

Wie viel Prozent des BIP werden für Bürokratie verwendet? DieU-Statistiker von Eurostat errechnen einen Durchschnittswert von 5,8 Prozent, in dem Bereich ordnet sich auch Österreich ein.

Die ungarische Regierung von Premier Viktor Orbán ist laut Zahlen der EU-Statistikbehörde Eurostat die teuerste Europas. Wie das Onlineportal "Nepszava.hu" heute (Montag) zitierte, werden im EU-Durchschnitt 5,8 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) für Bürokratie bzw. offiziell für "allgemeine Kommunal-Dienstleistungen" verwendet. In Ungarn liegt der Wert bei 8,2 Prozent.

Österreich verzeichnet in dieser Rechnung einen Wert von 5,7 Prozent. Noch niedriger sind die Verwaltungsausgaben in den anderen Visegrád-Staaten Tschechien, Slowakei und Polen mit vier bis fünf Prozent. Laut dem Portal will die Orbán-Regierung nicht darauf eingehen, warum die Staatsverwaltung so teuer ist und wohin die 3330 Milliarden Forint (905 Mio. Euro) im Detail geflossen seien. Genannt wurden lediglich Kapitalspritzen für staatliche Betriebe und Lohnerhöhungen im öffentlichen Sektor.

Abstriche bei Sozialausgaben und Umweltschutz

Überdurchschnittliche Ausgaben stehen mit 7,3 Prozent des BIP zudem für die Unterstützung der Wirtschaft an. Im EU-Durchschnitt sind es 4,3 Prozent. Wenn ein Staat so teuer funktioniere, muss das durch geringere Ausgaben an anderer Stelle kompensiert werden, heißt es in dem Bericht weiter. Hier gebe es massive Abstriche im Umweltschutz, bei Sozialausgaben und im ohnehin unterfinanzierten Gesundheitswesen. Bei Letzterem wurden die Aufwendungen seit 2010 von fünf auf 4,5 Prozent beschnitten und sind nun die drittniedrigsten in Europa, nach Lettland (4,2 Prozent) und Italien (4 Prozent).

Laut Eurostat liegt hier der EU-Durchschnitt bei 7 Prozent des BIP. In Österreich sind es 8,3 Prozent. Der ungarische Staat verwendete für Pensionen und soziale Versorgung 12,7 Prozent, wobei der EU-Durchschnitt bei 19,3 Prozent lag. Die Statistik basiert auf Budget-Angaben der EU-Mitgliedstaaten im Jahr 2019.

