MotoGP: Ex-Weltmeister Marquez fehlt beim Saisonstart

Marc Marquez laboriert weiter an den Nachwehen seines Oberarmbruchs. Nach einer weiteren OP wird er die beiden ersten WM-Läufe in Katar verpassen.

Ex-MotoGP-Serienchampion Marc Marquez verpasst den Motorrad-WM-Auftakt am Wochenende in Katar. Der sechsfache Königsklassen-Weltmeister aus Spanien (zuletzt 2019) sei nach seinem Bruch des rechten Oberarms im Vorjahr weiterhin nicht bereit für Renneinsätze, wie sein Werksteam Repsol Honda am Montag mitteilte. Marquez hatte sich die komplizierte Fraktur beim Saisonauftakt im vergangenen Juli in Jerez de la Frontera zugezogen und war danach dreimal operiert worden.

Da der 28-Jährige erst am 12. April neuerlich von den Ärzten untersucht wird, fehlt er auch beim zweiten WM-Lauf am 4. April, der ebenfalls auf dem Losail International Circuit in Katar gefahren wird. Marquez, der in der MotoGP bisher 56 Rennen gewonnen hat, kann sein Comeback damit frühestens am 18. April im Portugal-Grand-Prix in Portimao geben.

(APA)