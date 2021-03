Vorarlberg testete in einer Woche 105.214 Personen

Zur Statistik zählen auch 2.653 zuhause durchgeführte, registrierte Selbsttests.

In Vorarlberg wurden innerhalb der Vorwoche 105.214 Coronatests durchgeführt bzw. registriert - um 67 Prozent mehr als in der Woche davor (62.884). Damit wurde rein statistisch betrachtet ein Viertel der Bevölkerung kontrolliert. Das hat der zuständige Landesrat Christian Gantner (ÖVP) am Montag bekanntgegeben. Die Vorarlberger Bevölkerung lege mit der Inanspruchnahme der Gratis-Tests "großes Verantwortungsbewusstsein" an den Tag, betonte Gantner.

Die Testkapazität wurde vor zehn Tagen im Vorfeld der Wiedereröffnung der Gastronomie auf 145.000 Tests pro Woche erhöht. Für einen Wirtshausbesuch ist ein negativer Coronatest unter Aufsicht ebenso Bedingung wie für die Inanspruchnahme einer körpernahen Dienstleistung. Um eine Veranstaltung besuchen zu dürfen, ist ein registrierter Wohnzimmertest ausreichend.

Von den 105.214 Testungen der Vorwoche entfallen 73.756 auf Corona-Antigentests durch medizinisch qualifiziertes Personal (rund 70,1 Prozent), auf 28.796 Selbsttests in Teststraßen unter Aufsicht (rund 27,4 Prozent) und 2.653 zuhause durchgeführte registrierte Selbsttests (2,5 Prozent). "Es ist erfreulich, dass wir nicht nur beim Testangebot in den Teststraßen Zuwächse verzeichnen, sondern auch die Selbsttests zuhause oder unter Aufsicht von der Bevölkerung gut angenommen werden", sagte Gantner. In einem nächsten Schritt müsse es nun darum gehen, die verschiedenen Testvarianten auf eine Stufe zu heben. "Ziel ist, dass nach und nach alle Testarten für alle geöffneten Bereiche gültig werden", so der Landesrat.

