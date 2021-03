Terrorverdächtiger in Linz festgenommen

Der Mann soll im Jahr 2019 Drahtzieher bei einem Bombenanschlag in Indien gewesen sein.

Zielfahndungsbeamte des Landeskriminalamts Oberösterreich haben am Montagvormittag einen Terrorverdächtigen in Linz festgenommen. Der 28-jährige Inder soll der Drahtzieher eines im September 2019 in Indien verübten Bombenanschlags mit zwei Toten und einem Schwerverletzten sein, berichtete die oberösterreichische Polizei. Nach ihm wurde international gefahndet, er wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

(APA)