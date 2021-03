Fühlen Sie sich zu wenig wertgeschätzt, Herr Foda?

ÖFB-Teamchef Franco Foda spricht vor dem Start in die WM-Qualifikation über das Kader-Wirrwarr, Wettbewerbsverzerrung, die EM 2021 – und er kontert der Kritik am Spielstil seiner Mannschaft.

Die Presse: Sie haben vergangene Woche zunächst einen 43-Mann-Großkader nominiert gehabt. War das die komplizierteste Kaderzusammenstellung Ihrer Trainerlaufbahn?



Franco Foda: Wir hatten immer einen Pool an 50 Spielern, insofern war es kein großes Problem, diese zu finden. Es war diesmal bloß alles ein bisschen anders, einmalig in der ÖFB-Geschichte. Aber wir hätten trotz aller Widrigkeiten eine Mannschaft auf die Beine gestellt, die in der Lage gewesen wäre, in Schottland zu bestehen.