Verwirrung um Schlupflöcher nach Frühstart von „alles gurgelt“

Eigentlich sollten die massenhaften PCR-Tests vorerst nur Mitarbeitern von Unternehmen zur Verfügung stehen – aber es gibt Schlupflöcher.

Die Gurgeltests sind nicht zu übersehen: In Wiens Bipa-Filialen türmen sich seit Tagen türkis-blauen Boxen mit Aufschrift „Corona Test“ hinter den Kassen, im Eingangsbereich stehen Einwurfboxen, in denen die Tests wieder gesammelt werden. Eigentlich steht das „alles gurgelt“-Angebot für kostenfreie PCR-Tests, die doch deutlich zuverlässiger sind als die Antigen-Tests, vorerst nur Menschen zur Verfügung, deren Arbeitgeber an der Aktion teilnehmen. Aber zuletzt habe sich Schlupflöcher aufgetan, die vielfach genutzt wurden.