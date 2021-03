Pandemie: Briten wollen noch mehr Impfdosen aus Europa

Nicht nur in der EU ist der Impfstoff gegen Corona knapp - auch in Großbritannien zeichnet sich nun ein Engpass ab.

Die Regierung in London will die Gefahr eines EU-Exportstopps abwenden und beansprucht den in den Niederlanden produzierten AstraZeneca-Impfstoff für sich.

London/Brüssel. Die Nervosität in London steigt: Nachdem die indische Regierung den Export des Impfstoffs von AstraZeneca nach Großbritannien einschränken will, um die eigene Bevölkerung schneller gegen Covid-19 zu immunisieren, und sich in Folge ein Stocken der bislang erfolgreichen britischen Impfkampagne im April abzeichnet, hat Premierminister Boris Johnson plötzlich Diskussionsbedarf mit der EU. Wie britische Medien am gestrigen Montag berichteten, will Johnson im Vorfeld des EU-Gipfels am Donnerstag mit seinen Amtskollegen sprechen, um die Gefahr eines Ausfuhrstopps abzuwenden. Auf der Agenda des britischen Regierungschefs stehen demnach Telefonate mit Berlin, Paris, Den Haag und Brüssel.