EU-Impfstoffe: Von Kurz geforderte Umverteilung wird blockiert

Österreich könnte bei der Umverteilung der Vakzine für benachteiligte Länder leer ausgehen. Nur Bulgarien und besonders betroffene Länder sollen Dosen erhalten.

Im Kreis der EU-Diplomaten zeichnet sich Widerstand gegen die von Österreichs Bundeskanzler geforderte Umverteilung von Impfstoffen an. Zumindest soll Österreich, das etwa im EU-Schnitt bei der bisherigen Vergabe liegt, keine Extradosen erhalten. Das berichtete die „Financial Times“ und wurde der „Presse“ in Brüssel bestätigt.

In Brüssel deuten Diplomaten an, dass der Kanzler mit seinem Begehr nach zusätzlichen Impfdosen für Österreich in Brüssel auf taube Ohren stoßen wird.

„Ich denke, es könnte eine Bereitschaft geben, jenen drei Ländern zu helfen, die wirklich in Notlage sind“, sagte ein europäischer Diplomat mit Einblick in die Verhandlungen der EU-Botschafter sowie der Impf-Steuergruppe zur „Presse“. „Aber Österreich? Da bin ich mir nicht sicher. Ihre Argumentation und ihr Vorschlag waren unverschämt.“

Kurz hatte vergangene Woche gemeinsam mit den Regierungschefs von Bulgarien, Tschechien, Slowenien, Kroatien und Lettland eine Korrektur der Verteilung gefordert, obwohl die Beschaffung aus den Vorverträgen der EU im Verantwortungsbereich der einzelnen Regierungen gelegen war. Bulgarien etwa, das derzeit über die geringste Menge an Impfstoffen entsprechend der Einwohnerzahl verfügt, hatte zu Beginn der EU-Impfkampagne auf Impfstoffe von Pfizer/Biontech freiwillig verzichtet. Auch Österreich schöpfte seinen Anteil nicht völlig aus.

Nachdem Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erreicht hatte, zehn Millionen Dosen des Impfstoffs von Pfizer/Biontech früher zu erhalten, schlug sie vor, diesen als Ausgleich zu verwenden. Allerdings braucht es dazu eine Zustimmung aller EU-Regierungen. Und die blockieren nun. Sie wollen lediglich 30 Prozent der Dosen neu verteilen, den Rest nach Bevölkerungsanteil. Zugutekommen soll dies lediglich Ländern wie Bulgarien, nicht aber Österreich. (wb/GO)