„Schwarzer Montag“ nach Erdoğans Willkürakt

Mit seiner Entscheidung, den Zentralbank-Chef zu feuern, verspielt der türkische Präsident Erdoğan das Vertrauen der Anleger. Die Lira stürzte ab, der Börsenhandel wurde ausgesetzt.

Das Erdbeben fing schon in der Nacht zum Montag an. Als in Asien die Börsen öffneten, stürzte der Kurs der Türkischen Lira ab. Doch das war noch nichts gegen die Erschütterungen, die im Laufe des Tages folgten. Um bis zu 15 Prozent sackte der Wert der türkischen Währung gegenüber dem US-Dollar vorübergehend ab. Die Istanbuler Börse erlebte ein solches Schlachtfest, dass der Handel gleich zweimal wegen starker Kursverluste unterbrochen wurde.