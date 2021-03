Gucci Virtual 25: Der Schuh, den es nicht gibt

Das Modehaus Gucci setzt mit dem neuen Sneaker-Modell Virtual 25 auf einen Schuh, den man sich zwar leisten, aber nicht anziehen kann.

Gut 700 Euro kosten Gucci-Sneaker. Echte Sneaker für echte Füße. Nachdem die aktuell aber öfter in Hauspatschen ruhen und keine allzu großen öffentlichen Sprünge machen, hat Alessandro Michele, Kreativdirektor von Gucci, neue Digital-Sneaker entworfen. Vielleicht gab es auch andere Motive. Sicher ist, die Galloschen können nur in Augmented und Virtual Reality ausgeführt werden. Dafür haben sie keinen stolzen Preis. Um angemessen übertriebene 15 Euro lassen sich Virtual 25 digital überziehen. Wie alle echten Gucci-Stücke tragen sie das ikonische GC-Logo an einer gut einsehbaren Stelle, zum Beispiel hat man es auf die aufblasbare Zunge gezeichnet.

Entwickelt wurden die Schuhe jedenfalls in Zusammenarbeit mit der AR-Modeplattform Wanna. Das Unternehmen hat sich auf die Bereitstellung von AR-Technologie für Marketingzwecke spezialisiert ("ARketing", Haha). Über eine hausinterne App können Turnschuhe von verschiedenen Partnern digital anprobiert werden. Über diese App werden Virtual 25 für knapp acht Euro verkauft. Möchte man die Lockfarben-Schuhe auf anderen Plattformen wie Roblox oder VRChat tragen, muss man noch ein paar Euro drauflegen.

Wer sich zu alt für die ganze Geschichte fühlt, gehört wahrscheinlich nicht zur Zielgruppe. Virtual 25 ist weniger eine Parodie auf unseren viruslastigen Stubenarrest, und noch weniger eine Antwort auf den Umsatzrückgang der Marke - die Coronapandemie hatte dem jahrelangen Wachstum von Gucci zuletzt ganz real ein Ende gesetzt. Guccis Digitalschuh ist mehr eine weitere Strategie, um die jungen Gen-Z-Kunden an die Marke zu binden. Denn spätestens seitdem Capital Bra "Nur noch Gucci", rappt (und trägt) und damit dem Rest der deutschen Straßenrapperszene einen soliden Modestil - u.a. ein Gucci-Baseball-Cap - verpasst hat, steht das italienische Traditionshaus für mehr als hübsche Taschen mit Pferdetrensen-Riegel.

Wenn wir schon beim Thema sind: Adam Driver spielt in Ridley Scotts nächstem Film "House of Gucci" den ermordeten Modeunternehmer Maurizio Gucci - in weißem Zopfstrick. Ein Instagram-Posting von Co-Star Lady Gaga lässt Fans jetzt zu den Stricknadeln greifen.

