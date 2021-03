Jeder Fünfte zu Coronaregeln: Wichtiger als die Demokratie

Die Mehrheit fühlt sich in der Pandemie weniger frei. Aber 22 Prozent meinen, man solle auf Demokratie keine Rücksicht nehmen.

Wien. Welche Coronaregeln gelten gerade noch einmal? Es ist eine Frage, bei der viele Österreicher ins Stocken geraten. Vier von zehn Bürgern haben den Überblick verloren, bei den Personen ab 45 Jahren ist es sogar die Mehrheit. Grundsätzlich zeigt die aktuelle Sora-Studie aber auch die geteilten Welten innerhalb der Republik.

Während ein nicht unbeträchtlicher Teil Coronamaßnahmen ohne Rücksicht auf die Demokratie fordert, sorgt sich die Mehrheit der Bevölkerung kaum, dass das Virus einmal sie selbst betreffen könnte. Die Studie wurde im Auftrag der Neos-Parteiakademie („Neos Lab“) erstellt, die regelmäßig das Freiheitsgefühl der Bevölkerung untersuchen lässt. Dafür wurden im Sommer des Vorjahrs 2188 Leute (maximale Schwankungsbreite 2,1 Prozent) um ihre Einschätzung gebeten.

Zu Vergleichszwecken wurden zu mehreren Themen Anfangdieses Jahres noch einmal 1000 Personen (maximale Schwankungsbreite 3,1 Prozent) telefonisch sowie online befragt. Und dabei zeigte sich vor allem eines: Die Akzeptanz der Coronamaßnahmen hat mit der Fortdauer der Pandemie abgenommen.

Meinten im Vorjahr noch 58 Prozent, dass die Coronamaßnahmen der Regierung „wissenschaftlich gut begründet sind“, waren es zuletzt nur noch 48. Der Aussage „Die Ausgangsbeschränkungen waren notwendig, auch wenn das Arbeitsplätze kostet“ stimmten im vergangenen Sommer (August/September) noch sechs von zehn Befragten sehr oder eher zu. Zu Beginn des heurigen Jahres (Jänner/Februar) waren es sieben Prozent weniger.

Am stärksten eingeschränkt fühlen sich durch die Krise vor allem junge Personen (unter 29 Jahren), das geringste Problem erblickt die Generation 60 plus. Über alle Altersstrukturen hinweg fühlt sich eine Mehrheitvon 59 Prozent stark in der Freiheit eingeschränkt.

Relativ stark ausgeprägt ist das Gefühl, dass das Virus einem selbst nichts tun werde. Mit der Aussage „Ich habe Angst davor, dass ich selbst oder jemand aus meiner Familie/meinem Freundeskreis an Corona erkrankt“ konnten sich 54 Prozent nicht oder wenig identifizieren. Und zwar sowohl im vergangenen Sommer als auch im nunmehrigen Winter, wie der Vergleich zeigt. Zwischen den Bevölkerungsteilen variiert die Angst vor einer Infektion nicht auffällig.

Regierung nicht kritisieren?

Abgefragt wurde bereits im Vorjahr das Spannungsverhältnis zwischen Demokratie und Coronamaßnahmen. Einerseits bejahte eine klare Mehrheit von 84 Prozent, dass man gerade in diesen Zeiten auf die Einhaltung der demokratischen Spielregeln achten müsse. Andererseits stimmten bei einer anderen Fragestellung („Die Bundesregierung braucht jetzt freie Hand – auf die Demokratie kann dabei keine Rücksicht genommen werden“) 22 Prozent zu. Ganze 42 Prozent meinten, dass die Opposition sich in Krisenzeiten mit Kritik an der Regierung zurückhalten solle. 38 Prozent verlangen ebendiese zurückhaltende Einstellung gegenüber der Regierung von den Medien.

Die Presse

Zahlen wie diese seien „alarmierende Nachrichten“, befand Neos-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger am Montag bei der Vorstellung der Studie auf der Parteiakademie. Sie nutzte ihren Auftritt auch, um zu betonen, dass die Freiheit selbst in diesen Zeiten die Regel und nicht die Ausnahme sein dürfe. „Freiheit und Grundrechte sind keine Privilegien“, mahnte sie. Und man müsse auch in der Pandemie bei Maßnahmen immer an die Verhältnismäßigkeit denken.

Neben der Sorge um die Freiheit schlägt die Krise aber laut der Studie auch finanziell und gesundheitlich durch: 28 Prozent erklärten, ihre psychische Gesundheit habe sich verschlechtert. Ein Drittel aller Befragten ortet finanzielle Einbußen, sozial Schwache sind deutlich mehr betroffen.



