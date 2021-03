Schulen und Kindergärten offiziell „keine Treiber“ der Infektionen

Der Anteil der Infektionen im Bildungsbereich bleibt trotz der angespannten Lage relativ gering. Bundesweit entfallen nur 6,1 Prozent der aktuellen Neuinfektionen auf Schulen oder Kindergärten.

Nachdem in einer Schule in Wien Favoriten der nächste große Cluster befürchtet worden war, folgte am Montag Entwarnung: Kein einziges der 62 Kinder, die dort positiv getestet worden sind, ist tatsächlich infiziert, wie die anschließenden PCR-Tests bestätigt haben. Bei einer Pädagogin sei das Ergebnis noch offen, hieß es seitens des Gesundheitsstadtrats am Montag zur „Presse“.