Belgische Entgleisungen

Der Österreicher hat den Bundesbahn-Blues, der Belgier den ... tja, wie soll man das auf ein Schlagwort bringen, was sich seit Monaten mit den hiesigen Staatsbahnen abspielt? Eine Reihe von unüberlegten Entscheidungen spült die SNCB (en français) beziehungsweise NMBS (in het Nederlands) seit Ausbruch der Pandemie immer wieder in die Negativschlagzeilen. Es begann Ende vorigen Sommers, als Politik und Unternehmen die grandiose Idee kreißten, jedem Bewohner des Königreichs zwei kostenlose Zugfahrten 2. Klasse nach Wahl zu schenken. Nur Miesepeter (und Infektiologen) wendeten damals ein, dass es in Zeiten einer hoch ansteckenden Atemwegserkrankung nicht so schlau ist, die Menschen zum Benutzen der öffentlichen Verkehrsmittel für Freizeitzwecke zu animieren. Ende März verlieren diese Gratisfahrkarten ohnehin ihre Gültigkeit, an eine Fortsetzung ist nicht gedacht, was wohl auch darin begründet ist, dass der belgische Staat, der das letztlich subventioniert, enorme Schulden hat (Zitat der Finanzstaatssekretärin Eva De Bleeker vorige Woche: „Wir werden zehn Jahre lang den Gürtel enger schnallen müssen.“).

Dann die nächste Polemik: Die Unternehmensleitung beschloss, landesweit rund 40 Fahrkartenschalter durch Automaten zu ersetzen. Regionalpolitiker protestierten, allen voran die marxistische Belgische Arbeiterpartei taten sich als Vorkämpfer der Schalterbeamten hervor. Tagelang dominierte dieses Thema die Nachrichten – im Land mit dem Vizeweltmeistertitel in Coronatodesfällen.

Und nun dieses Schelmenstück: Um den Zustrom von Tagesausflüglern zu drosseln, befahl die Regierung, dass in den Zügen Richtung Meer nur die Sitzplätze am Fenster besetzt werden dürfen. Topidee: genau dort zieht das Belüftungssystem die Luft durch den Waggon, sodass jeder Fahrgast seine Chance auf eine Infektion bekommt. Und wieso werden Lütticher, die früher in den IC von Eupen nach Ostende steigen, gegenüber Brüsselern bevorzugt, für die eine Stunde später kaum Sitzplätze übrig sind? Sie sehen: Fad wird mir hier nicht – auch wenn ich vorerst lieber daheim bleibe.

