Der kleine Medikamenten-Lieferant: Faucis Leben als Kinderbuch

Der Experte für Infektionskrankheiten ist in der Krise zu Amerikas Gesicht im Kampf gegen das Coronavirus geworden. Inzwischen hat der 80-Jährige Kultstatus. Nun ist ein Kinderbuch über den prominenten Immunologen in Arbeit.

Anthony Fauci hat es in der Corona-Pandemie zu einiger Bekanntheit gebracht. Der Experte für Infektionskrankheiten ist in der Krise zu Amerikas Gesicht im Kampf gegen das Coronavirus geworden. Inzwischen hat der 80-Jährige Kultstatus: Es gibt zahlreiche Fauci-Fanartikel. Sein Konterfei prangt auf Socken, T-Shirts, Kaffeebechern, Schutzmasken, selbst auf Donuts. Nun ist ein Kinderbuch über den prominenten Immunologen in Arbeit.

Der Verlag Simon & Schuster will Ende Juni ein Bilderbuch über Faucis Leben veröffentlichen - darüber, wie aus einem "neugierigen Jungen" aus dem New Yorker Stadtteil Brooklyn "Amerikas Arzt" geworden sei. Enthalten soll das Buch laut Verlag auch Tipps von Fauci selbst für kleine Wissenschafter von morgen.

Fauci wurde 1940 in eine Apotheker-Familie geboren und lieferte schon als kleiner Bub mit dem Fahrrad Medikamenten-Bestellungen aus. 1966 machte er als Klassenbester seinen Abschluss an der renommierten Medizin-Fakultät der Cornell-Universität. Erst arbeitete er als Assistenzarzt, bevor er zu den Nationalen Gesundheitsinstituten wechselte, wo er als einer der ersten mit der HIV-Forschung begann. Seit 1994 ist er Leiter des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten.

Fauci arbeitete unter diversen US-Präsidenten. Zur Amtszeit von Donald Trump hatte Fauci einiges damit zu tun, einen Präsidenten im Zaum zu halten, der mit Tweets oder anderen öffentlichen Wortmeldungen mitunter zur Verbreitung von Fehlinformationen über das Coronavirus beitrug. Aktuell berät Fauci Präsident Joe Biden in der Krise.

