Heimwerker lassen bei Hornbach die Kassen klingeln

Die deutsche Baumarkkette profitiert vom Renovierboom in der Corona-Pandemie.

Die Lust auf ein schönes Zuhause in der Corona-Pandemie hat dem deutschen Baumarktkonzern Hornbach, der auch in Österreich 14 Filialen betreibt, im vergangenen Geschäftsjahr ein deutlich höheres operatives Ergebnis beschert. Vorläufigen Berechnungen zufolge dürfte der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) in der bis Ende Februar gelaufenen Berichtsperiode im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 40 Prozent auf rund 325 Millionen Euro gestiegen sein.

Wie die Hornbach Holding am Dienstag in Bornheim weiter mitteilte, hätten der Rückzug in die eigenen vier Wände, das verstärkte mobile Arbeiten von daheim und ein verändertes Verbraucherverhalten die Nachfrage nach Bau- und Heimwerkersortimenten kräftig angekurbelt. Der Konzernumsatz stieg dadurch um mehr als 15 Prozent auf knapp 5,46 Milliarden Euro. Sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis blieb der Konzern damit im Rahmen seiner mehrfach angehobenen Jahresprognose.

Im vierten Geschäftsquartal machten sich allerdings die jüngsten Verschärfungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie bemerkbar: So mussten die Bau- und Gartenmärkte der Hornbach-Gruppe flächenbereinigt einen Umsatzrückgang von 3,5 Prozent hinnehmen.

(APA/dpa)