Pekings asymmetrische Antwort auf Europas Sanktionen

(c) imago images/Xinhua (Li Xueren via www.imago-images.de)

Für die EU-China-Beziehungen sind die gegenseitigen Sanktionen ein Wendepunkt. Doch Peking dürfte sich bei seinem Vergeltungsschlag strategisch verkalkuliert haben. Eine Analyse.

Chinas Antwort ließ nicht lange auf sich warten – fast so, als hätte die Maßnahme bereits vorbereitet in der diplomatischen Schublade von Pekings Außenministerium gelegen. Nachdem die Europäische Union erstmals seit über drei Jahrzehnten vier chinesische Parteikader sanktionierten, führte die Staatsführung in Peking ihrerseits Strafmaßnahmen gegen zehn europäische Politiker und Akademiker sowie zusätzlich vier Institutionen ein. Diese dürfen künftig weder nach China einreisen noch dort Geschäfte machen.