Der Gesundheitsminister berät heute mit den Landeschefs von Wien, Niederösterreich und dem Burgenland das weitere Vorgehen in der Pandemie. Spekuliert wird über eine „Sperrzone“.

In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland verbreitet sich das Coronavirus, insbesondere dessen britische Mutante B.1.1.7, derzeit besonders rasch. Die Sieben-Tages-Inzidenzen seien Besorgnis erweckend, die Lage in den jeweiligen Intensivstationen angespannt bis sehr ernst, meinte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) gestern, Montag, nach Gesprächen mit Experten, der Opposition und den Landeshauptleuten. Um gegenzusteuern, will er sich heute mit Vertretern der drei Bundesländer beraten.

Konkret: Für 19:30 Uhr ist ein „Corona-Ostgipfel“ im Gesundheitsministerium angesetzt, an dem neben Anschober die drei Landeshauptleute Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), Hans Peter Doskozil und Michael Ludwig (beide SPÖ) teilnehmen werden.

Ludwig hatte vorab bereits erklärt, dass einige Ideen im Raum stünden, wie man die Situation in den Bundesländern, die unter anderem einen regen Pendlerverkehr gemeinsam hätten, verbessern könne. Details wollte er nicht nennen, allerdings zeigte er sich optimistisch, dass der Handel in der Ostregion eher nicht zusperren wird. Dort gebe es schließlich bereits einige Sicherheitsmaßnahmen, auch würden hier keine großen Ansteckungen verzeichnet, so Ludwig.

Sperrzone in Niederösterreich?

Allerdings: Geht es nach Informationen des „Kurier“, könnte es in Niederösterreich zu einer recht großen Sperrzone kommen. Nach der 50.000-Einwohner-Stadt Wiener Neustadt lägen die beiden Nachbarbezirke Wiener Neustadt-Land und Neunkirchen seit Tagen über der 400er-Inzidenz, heißt es in einem Bericht vom Dienstag.

