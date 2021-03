Zwei neue Welpen für die Queen

(c) REUTERS (POOL New)

Während Prinz Philipp im Spital war, zogen zwei Vierbeiner in den Palast ein, um die Queen aufzuheitern. Auch ihre Namen will die britische Presse bereits herausgefunden haben.

"Wer auch immer gesagt hat 'Diamonds are a girls best friend' hatte niemals einen Hund." Ob Queen Elizabeth dem wohl zustimmen würde? Nun ja, zumindest muss sie sich nicht entscheiden. Beides - Kronjuwelen und auch Vierbeiner - hatte sie im Laufe ihres Lebens genug. Ihre Liebe zu Corgis und Dorgis (Mix aus Dackel und Corgi) sind ebenso gut dokumentiert wie ihre farbenfrohen Outfits und ihr verhaltenes Lächeln.

Nun sind während des Krankenhausaufenthaltes von Prinz Philipp zwei weitere Hunde in den Palast gezogen, um die Queen aufzumuntern. Und die britische "Sun" will auch wissen, wie die beiden Hunde heißen. Einer der Welpen, ein Dorgi, soll Fergus heißen. Namenspatron soll der im Ersten Weltkrieg gefallene Onkel der Monarchin, Fergus Bowes-Lyon, sein. Der zweite Welpe soll Muick (Mick ausgesprochen) heißen und nach Loch Muick, das sich in der Nähe von Balmoral in Schottland befindet, benannt worden sein.

Prinz Philip, Queen Elizabeth, Prinz Edward und Prinz Andrew mit zwei Hunden 1974. (c) imago images/Everett Collection (Courtesy Everett Collection via)

Insgesamt leben im königlichen Haushalt nun drei Hunde. Seit Dorgi Vulcan 2020 starb, hatte Queen Elizabeth nur noch einen Hund namens Candy. Damals war davon ausgegangen worden, dass die bald 95-Jährige aufgrund ihres hohen Alters keine neuen Tiere haben möchte.

Im Laufe ihres Lebens hatte die Queen über 30 Hunde. Ihren ersten Hund Susan bekam sie von ihren Eltern zu ihrem 18. Geburtstag. Alle Nachfolger stammten von Susan ab, einschließlich Candy. Die neuen Welpen sind die ersten, die nicht mit dem ersten Hund der Queen verwandt sind.

