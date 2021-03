(c) imago images/MalkovKosta (MalkovKosta via www.imago-images)

Die Eissorte ist eine Hommage "an diesen besonderen Musiker, dessen Todestag sich heuer bereits zum 230. Mal jährt", hieß es am Dienstag in einer Aussendung der Wirtschaftskammer (WKÖ).

Am Mittwoch wird der "internationale Tag des handwerklich hergestellten Speiseeises" begangen. Aus diesem Anlass erinnern Eissalonbetreiber in Österreich, dass die Saison in diesem Jahr zum Teil bereits früher gestartet hat - "um den Menschen in dieser schwierigen Zeit etwas Freude zu bereiten"- und an das österreichische sowie das europäische Eis des Jahres: "Mozart" und "Mantecado". Hierzulande setzt man auf eine vorwiegend aus Nougat und Pistazie bestehende Kreation.

Sie ist eine Hommage "an diesen besonderen Musiker, dessen Todestag sich heuer bereits zum 230. Mal jährt", hieß es am Dienstag in einer Aussendung der Wirtschaftskammer (WKÖ). Für die europäische Sorte ist Spanien verantwortlich und wählte ebenfalls ein Mischprodukt: "Mantecado" entsteht, wenn Vanille-Creme, Orange und dunkle Schokolade aufeinandertreffen. Die Sorte soll am morgigen Tag des Eises in vielen europäischen Eissalon angeboten werden.

Ende Mai soll dann Österreichs "Mozart" von 24. bis 30. Mai in einer speziellen Eiswoche zelebriert werden. Zum Schulschluss kündigten die österreichischen sowie die italienischen Eissalonbetreiber in Österreich dann noch die "Kinder-Eiswochen" von 28. Juni bis 11. Juli an. Hier werden Sorten nach dem Geschmack der jüngeren Generation im Fokus stehen, genannt wurden "Frizzi Pop" oder "Einhorn-Eis".

(APA)