Neue Bar mit Take-Away-Cocktails von Martin Ho

Die Dots-Gruppe eröffnet die Y Mini Bar in der Wiener Wollzeile - derweil noch im reinen Take-Away-Format.

Nachdem er auch den „Members Club X“ betreibt, sei die Namensgebung „Y Mini Bar“ nur logisch gewesen, erklärt Szenegastronom Martin Ho (Tagesbar Newman, Dots im Brunnerhof, Chin Chin – The Dry Martini Bar, Pratersauna) in einer Presseaussendung. In der Wollzeile in der Wiener Innenstadt eröffnete die Dots Gruppe letzte Woche die neue Mini Bar Y direkt neben dem ebenfalls von Ho bewirtschafteten Ivy's Pho House. Die 50 Quadratmeter wurden mit Skateboards und Graffitis an den Wänden, viel Schwarz und Blau und einer ganzen Reihe an glänzenden Designerkühlschränken und Popkulturreferenzen aufwendig gestaltet.

(c) MATOJOHANNIK

Während des Lockdowns bietet die Bar ab nächster Woche donnerstags, freitags und samstags, jeweils von 13 bis 19 Uhr, Take-Away-Cocktails und Longdrinks. Nach Lockerung der Maßnahmen soll sie schon tagsüber geöffnet haben, will sich aber selbst nicht als „Tagesbar“ verstanden wissen. Es wird eine kleine Karte mit Snacks, Cafés, Cocktails mit starkem Fokus auf Tequila und Essen aus dem angrenzenden „Ivys Pho & Grill House“geben.

(c) MATOJOHANNIK

Info Neu eröffnete Minibar Y, Wollzeile 17, 1010 Wien. Öffnungszeiten während des Lockdowns: Do, Fr, Sa: 13-19 Uhr.

(sir)