Putins Geheimniskrämerei bei der Covid-Impfung

(c) imago images/ITAR-TASS (Alexei Druzhinin via www.imago-images.de)

Putin in seinem "Home Office" in der Residenz Nowo-Ogarjowo nahe Moskau.

Wladimir Putin lässt sich hinter verschlossenen Türen impfen - und die Gerüchteküche brodelt. Warum der Kreml-Chef mit seiner lang hinausgeschobenen Immunisierung viel gemeinsam mit seinen russischen Mitbürgern hat.

Während andere Staatschefs ihre Corona-Impfung als Medienereignis inszenieren, lässt sich der russische Präsident Wladimir Putin hinter geschlossenen Türen impfen. Nach seiner überraschenden Ankündigung vom Montag, er werde sich am nächsten Tag immunisieren lassen, verlautete der Kreml am Dienstag lediglich ein paar dürre Details. Putin werde am Abend, nach seiner Arbeit, vakziniert. Er werde sich keinen Urlaub nehmen. Welchen der drei in Russland zugelassenen Impfstoffe er bekommt, wird ebenfalls nicht verraten. Nicht einmal ein Foto des Ereignisses soll es geben. Das Medienereignis der Saison - ist keines.