Ein Rohstoff boomt - Anleger entdecken Lithium gerade wieder neu

Der Markt setzt derzeit auf ein Comeback des begehrten Rohstoffes. Die E-Auto-Bauer haben einen Wettlauf um ihn entfacht.

Gut zwei Jahre ist es her, dass ein Hype um Lithium stattgefunden und seinen Preis auf ein Rekordhoch getrieben hatte. Im Anschluss daran war es relativ still um den Rohstoff geworden, der als einer der wichtigsten Bestandteile für Elektroauto-Batterien gilt. Entsprechend war auch sein Preis nach dem Höchststand von 2018 um mehr als die Hälfte abgestürzt.

Inzwischen freilich ist die Flaute vorbei. Und allem Anschein nach hat ein neuer Boom den Lithium-Sektor erfasst, weshalb man sich auch als Anleger diese acht Aktien merken sollte. Wie Bloomberg-Daten zeigen, stürzen sich Investoren an der Wall Street geradezu auf ihn. Konkret hätten die Bergbauunternehmen, die zuvor aufgrund des Überangebots gemieden worden seien, in den USA seit Jahresbeginn 3,4 Milliarden Dollar an Kapital eingesammelt.