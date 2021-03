Ein saudischer Friedensplan zum Jahrestag des Jemen-Kriegs

Der Vorschlag Saudiarabiens für eine umfassende Waffenruhe stößt bei den Houthi-Rebellen offiziell auf Ablehnung. Aber die Vermittler unter Führung des Oman und des neuen US-Beauftragten fühlen sich trotzdem ermutigt. Sie stehen in direktem Kontakt mit den Houthis.

Der Jemen steht vor einem traurigen Jahrestag. Seit Beginn des Krieges in dem verarmten arabischen Land am 25. März 2015 sind mehr als 100.000 Menschen getötet worden, Millionen leiden unter Hunger und Krankheit, alle Friedensinitiativen sind bisher gescheitert. Kurz vor dem Jahrestag hat Saudiarabien, das den Krieg vor sechs Jahren in der Hoffnung auf einen raschen Sieg vom Zaun gebrochen hatte, einen neuen Plan für eine Einigung vorgelegt. Die Houthi-Rebellen als Kriegsgegner der Saudis lehnten die Vorschläge zwar umgehend ab. Doch USA, UNO und der regionale Vermittler Oman sehen trotzdem eine Chance für Verhandlungen.