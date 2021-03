Der Ruf nach einem stärkeren Staat wird in der Bevölkerung immer lauter. Betrachtet man das EU-weite Impfchaos ist das jedoch erstaunlich.

Mehr Staat in der Wirtschaft? Das Impfchaos gibt die Antwort!

Die Coronakrise hat die schon zuvor wachsende Rolle des Staates in der Wirtschaft noch einmal gefestigt: Der Wunsch nach einem stärkeren Staat wird in der Bevölkerung zunehmend Mainstream.



Das ist erstaunlich. Werden wir doch gerade Zeugen eines Staatsversagens geradezu epischen Ausmaßes: Die Hilflosigkeit, die die EU und die meisten ihrer Mitglieder in Sachen Corona-Impforganisation bieten, ist wirklich atemberaubend.