WM-Qualifikation: Tore sind kein schottisches Markenzeichen

Wie Österreich wartet auch Auftaktgegner Schottland auf die erste WM-Teilnahme seit 1998. Mit dem Schwung der EM-Teilnahme, defensiver Ausrichtung und einem Neuzugang im Sturm soll das Warten 2022 enden.

Glasgow/Wien. Schottland und Österreich starten mit demselben Ziel am Donnerstag (20.45 Uhr, live in ORF 1) in Glasgow in die WM-Qualifikation: Beide Mannschaften streben nach der ersten WM-Teilnahme seit 1998. Damals verabschiedeten sich die Schotten auch bei ihrer zehnten Endrundenteilnahme – wie auch das ÖFB-Team – ohne Sieg bereits nach der Vorrunde. Danach begann in beiden Ländern das lange Warten.

Während Österreich immerhin bei der Heim-EM 2008 und 2016 in Frankreich aufgetreten ist, geben die Bravehearts erst diesen Sommer ihr Comeback bei einer Endrunde. „Wir wollen uns nicht mit dem EM-Start zufriedengeben, sondern auch in Katar dabei sein“, erklärte Teamchef Steve Clarke. Er hatte das Team im Mai 2019 übernommen und über das Nations-League-Play-off (Siege im Elfmeterschießen gegen Israel und Serbien) zur EM geführt.

Bei dem Turnier im Sommer geht es in Gruppe D in Glasgow gegen Tschechien und Kroatien sowie in London gegen England. Für diese Partien hofft Clarke auf die Fans, die gegen Österreich noch ausgesperrt sind. „Ein schwerer Schlag für uns. Hoffentlich ändert sich das, wenn noch mehr Menschen geimpft sind“, so der 57-Jährige, der selbst vor zwei Wochen die erste Impfdosis erhalten hat.

Neue Kraft für die Offensive

Schottlands Kader setzt sich überwiegend aus Spielern zusammen, die im schottischen Oberhaus oder in England tätig sind. Mit Mittelfeldmann Scott McTominay (Manchester United) und Linksverteidiger Andy Robertson (Liverpool) stechen zwei Premier-League-Stars heraus. Dazu wurde erstmals Stürmer Che Adams einberufen, der bei Southampton unter Ralph Hasenhüttl trainiert. Der 24-Jährige spielte für Englands U20-Team und entschied sich nun für die Heimat seiner Großeltern.

Adams soll die Offensive beleben, die 2020 nur sechs Treffer in acht Spielen verbucht hat. „Wir haben zuletzt zu wenig Tore erzielt, das muss sich ändern“, forderte Teamchef Clarke. Sein Kader bringt es gemeinsam auf lediglich 22 Tore und damit weniger als halb so viele wie das ÖFB-Team (57). Und diesem fehlt mit China-Legionär Marko Arnautović sein Toptorjäger (26).

„Die Schotten haben zuletzt wenig Gegentore bekommen, ihr Schwerpunkt liegt auf Defensivarbeit“, fasst ÖFB-Rechtsverteidiger Stefan Lainer die Gegneranalyse zusammen. „Trotzdem haben sie auch gute Umschaltmomente“, ist der Gladbach-Legionär vor den Vorstößen von Liverpool-Profi Robertson auf seiner Seite gewarnt.

Vor dem Anpfiff im Hampden Park möchte Schottlands Nationalteam ein Zeichen gegen Rassismus setzen: durch Zusammenstehen statt Knien. „Das war ein starkes Symbol, aber hat sich ein bisschen verwässert“, so Clarke. „Vielleicht weckt das alle auf, damit sie sehen, dass Rassismus nicht verschwindet, wenn man schläft.“

