Europa muss erst lernen, wie es sich vor China schützen kann

Die EU hat durch Sanktionen erste Schritte gesetzt, um Peking die Stirn zu bieten. Doch eine gemeinsame Stimme muss Europa noch finden.

Erstaunlich, wie sehr sich die Welt in nur drei Monaten verändern kann: Im Dezember noch hat Angela Merkel ein EU-Investitionsabkommen mit Chinas Staatschef, Xi Jinping, in der letzten Minute des deutschen EU-Semesters durchgepeitscht. Um EU-Unternehmen das Arbeiten in China zu erleichtern, nahm man Menschenrechtsverbrechen in Xinjiang oder Hongkong ebenso wie Ärger mit den USA in Kauf. Und jetzt verhängen EU-Staaten China-Sanktionen wegen Verbrechen an Uiguren – in enger Abstimmung mit Washington, London und Ottawa.