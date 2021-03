Die Siedlerpartei wird zum Königsmacher für Netanjahu

Israels vierte Parlamentswahl binnen zwei Jahren könnte Ministerpräsidenten Netanjahu bestätigen. Seine Likudpartei bleibt stärkste Kraft. Doch Naftali Bennetts Yamina-Partei wird sich als möglicher Mehrheitsbeschaffer teuer verkaufen.

Noch werden in Israel die Stimmen gezählt, doch erste Ergebnisse der Nachwahlbefragungen versprechen einen Erfolg für den amtierenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu – deutlicher, als es die Umfragen zuletzt nahegelegt hatten. Nicht nur bleibt seine rechte Likudpartei wie erwartet deutlich stärkste Einzelpartei im Parlament, das rechts-religiöse Lager könnte zudem eine Mehrheit von mindestens 61 Mandaten erreichen.



Das rechtsreligiöse Lager um Netanjahu kommt nach Auszählung von 65 Prozent der Stimmen auf 56 von 120 Mandaten. Der Anti-Netanjahu-Block erzielte 57 Sitze. Es kommt also auf die sieben Sitze der siedlerfreundlichen Yamina-Partei an, um die Mehrheit zu erreichen.

Das Bild kann sich jedoch bis Auszählung aller Stimmen, mit der nicht vor Freitag gerechnet wird, noch deutlich verschieben. Prognosen von drei Fernsehsendern zeigten eine Pattsituation zwischen beiden Lagern oder sogar einen leichten Vorteil des Lagers, das Netanjahu ablösen will.

Ein Ende des Patts?

Sollte sich dieses Szenario bestätigen, könnte diese Wahl – die vierte in nur zwei Jahren – den unheilvollen Kreislauf von Wahlkämpfen, Koalitionsverhandlungen und Neuwahlen brechen, in dem das Land seit Ende 2018 gefangen ist. Für die israelische Linke, seit Jahrzehnten im Abstieg begriffen, bedeutete das allerdings einen weiteren Schlag – obwohl sie offenbar besser abschneidet, als sich in den Umfragen abgezeichnet hatte: Sowohl die linksliberale Meretz-Partei (Kraft, Vitalität) als auch das Blau-Weiß-Bündnis unter der Führung des bisherigen Verteidigungsministers Benny Gantz dürften den Sprung über die 3,25-Prozent-Hürde schaffen, was bis zuletzt nicht festgestanden hatte.



Nützen wird dieser kleine Erfolg jenen Parteien, die eine Ablösung Netanjahus hoffen, jedoch wenig. Selbst wenn sie die rechte Yamina-Partei Naftali Bennetts für eine Koalition gewinnen könnten, würden sie wohl die nötige Mehrheit verfehlen. Bennett hatte zwar selbst eine harte Kampagne gegen den Ministerpräsidenten geführt, die meisten Analysten gehen aber davon aus, dass er sich am Ende einer Koalition unter Netanjahus Führung anschließen wird, insbesondere, wenn es keine Alternative zur Macht gibt.

Dominanz der Rechten und Religiösen

Deutlicher noch als zuvor weisen die vorläufigen Ergebnisse auf die Dominanz der rechten Parteien hin: Gemeinsam erzielen rechte und religiöse Parteien eine satte Mehrheit von rund 75 Mandaten. Dass es Netanjahu dennoch nicht leichtfallen dürfte, eine Koalition zu bilden, liegt daran, dass sich politische Allianzen hierzulande weniger anhand ideologischer Linien entscheiden als vielmehr einer israelischen Variante der Gretchen-Frage: Wie hältst du es mit Netanjahu?

Gleich zwei führende rechte Politiker haben eine harte Kampagne gegen den Ministerpräsidenten geführt: Gideon Saar, der Vorsitzende der Neuen Hoffnung, sowie Avigdor Lieberman, Chef der rechts-säkularen Partei Israel Beitenu (Unser Heim Israel). Beide waren einst Verbündete Netanjahus: Saar gehörte jahrelang der Likudpartei an und bekleidete verschiedene Ministerposten, bevor er im vergangenen Dezember eine neue Partei gründete, deren wichtigstes Ziel die Ablösung des Langzeitpremiers zu sein scheint. Lieberman wiederum, der unter Netanjahu einst als Generaldirektor des Ministerpräsidenten diente, überwarf sich schon vor Jahren mit seinem einstigen Chef.

Als bemerkenswertes Novum gilt, dass der rechtsradikale Politiker Itamar Ben-Gvir Mitglied der Regierung und sogar Minister werden könnte. Seine Partei, Otzma Yehudit (Jüdische Stärke) ging im Vorfeld der Wahlen ein strategisches Bündnis mit der Partei Religiöser Zionismus ein, die auf voraussichtlich sieben Mandate kommt. Otzma Yehudit ist ebenso wie Ben-Gvir selbst berüchtigt für anti-arabische Hetze und galt lange Zeit selbst unter rechten Parteien als inakzeptabler Partner. Dass die Partei sich bald an einer Regierung beteiligen könnte, gilt vielen links- und liberal orientierten Israelis als beunruhigendes Zeichen für den fortschreitenden Rechtsdrift des Landes. Viele fürchten zudem, dass Netanjahu versuchen könnte, das Justizsystem seinem Willen zu unterwerfen und den Prozess gegen sich zu stoppen. Der Langzeit-Premier muss sich wegen Verdacht auf Betrug, Untreue und Bestechlichkeit vor Gericht verantworten, Vorwürfe, die er selbst entschieden von sich weist.

Doch noch ist nichts entschieden, und die Erfahrung lehrt, dass dem Land schwierige und womöglich überraschende Koalitionsverhandlungen bevorstehen könnten. „Weil es um eine Koalitionsregierung geht, ist es komplizierter als ein Schachspiel“, sagt der israelische Politanalyst Aviv Bushinsky. „Alles kann passieren.“

(Red./Ag.)