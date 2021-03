Netanjahu sprach sich in einer Ansprache in der Nacht gegen eine weitere Wahl aus und rief zur Bildung einer stabilen Regierung auf.

Israels vierte Parlamentswahl steuert nach Auszählung von 90 Prozent der Stimmen erneut auf einen Patt zu. Selbst mit Naftali Bennetts Siedler-Partei geht sich aktuell keine Mehrheit für Premier Netanjahu aus.

Nach Auszählung von 90 Prozent der Stimmen bei der Parlamentswahl in Israel hat sich die Lage von Regierungschef Benjamin Netanjahu weiter verschlechtert. Sein rechtskonservativer Likud bleibt zwar mit 30 Mandaten die stärkste politische Kraft, aber selbst mit seinem ultrarechten Rivalen Naftali Bennett von der Yamina-Partei käme sein Lager nur auf 59 von 120 Mandaten. Die arabische Partei Raam schafft die 3,25-Prozent-Hürde und ist nun Zünglein an der Waage.

Raam erhält demnach fünf Mandate. Auf Platz zwei kam mit 18 Sitzen die Zukunftspartei des Oppositionsführers Yair Lapid. Das Anti-Netanjahu-Lager erzielte 56 Sitze. Das Bild kann sich jedoch bis Auszählung aller Stimmen, mit der nicht vor Freitag gerechnet wird, noch verschieben.

Die Bildung einer Regierung dürfte grundsätzlich für das Netanjahu-Lager als auch für das Anti-Netanjahu-Lager äußerst schwierig werden - manch potenzielle Koalitionäre liegen inhaltlich weit auseinander. Eine fünfte Wahl noch in diesem Jahr ist deshalb weiterhin nicht auszuschließen.

Netanjahu sprach sich in einer Ansprache in der Nacht freilich gegen eine weitere Wahl aus und rief zur Bildung einer stabilen Regierung auf. Dabei schließe er niemanden als potenziellen Koalitionspartner aus, sagte der 71-Jährige.

Äußerst schwierige Mehrheitssuche

Genauso wie es für Netanjahu schwierig ist, ein Regierungsbündnis seines Likud mit Religiösen, Ultrarechten und Arabern zu schmieden, ist es das für das Anti-Netanjahu-Lager um den Zweitplatzierten Lapid, eine Koalition unter Beteiligung etwa Bennetts zu bilden. Der Lapid-Block erzielte insgesamt 56 Sitze. Mit Netanjahu lehnt Lapid eine Koalition ab.

Das Bild kann sich jedoch bis zur Auszählung aller Stimmen, mit der nicht vor Freitag gerechnet wird, noch verschieben. Das offizielle Endergebnis wird acht Tage nach der Wahl veröffentlicht. Israel steht also vor schwierigen und langwierigen Koalitionsgesprächen.

Das Land bleibe so gespalten wie in den vergangenen zwei Jahren, sagte der Präsident des Israel Democracy Institute (IDI), Yohanan Plesner, in der Nacht in einer ersten Analyse. Eine fünfte Wahl bleibe eine sehr reale Option.

Der Yamina-Vorsitzende Bennett ist ein politischer Rivale Netanjahus, das Verhältnis der beiden gilt als angespannt. Im Wahlkampf hatte Bennett die Ablösung Netanjahus als Ziel ausgegeben. Am Wahlabend sagte er, er sei ein Mann der Rechten. Zu Koalitionsoptionen äußerte er sich aber nicht weitergehend.

Dominanz der Rechten und Religiösen

Deutlicher noch als zuvor weisen die vorläufigen Ergebnisse auf die Dominanz der rechten Parteien hin: Gemeinsam erzielen rechte und religiöse Parteien eine satte Mehrheit von rund 75 Mandaten. Dass es Netanjahu dennoch nicht leichtfallen dürfte, eine Koalition zu bilden, liegt daran, dass sich politische Allianzen hierzulande weniger anhand ideologischer Linien entscheiden als vielmehr einer israelischen Variante der Gretchen-Frage: Wie hältst du es mit Netanjahu?

Gleich zwei führende rechte Politiker haben eine harte Kampagne gegen den Ministerpräsidenten geführt: Gideon Saar, der Vorsitzende der Neuen Hoffnung, sowie Avigdor Lieberman, Chef der rechts-säkularen Partei Israel Beitenu (Unser Heim Israel). Beide waren einst Verbündete Netanjahus: Saar gehörte jahrelang der Likudpartei an und bekleidete verschiedene Ministerposten, bevor er im vergangenen Dezember eine neue Partei gründete, deren wichtigstes Ziel die Ablösung des Langzeitpremiers zu sein scheint. Lieberman wiederum, der unter Netanjahu einst als Generaldirektor des Ministerpräsidenten diente, überwarf sich schon vor Jahren mit seinem einstigen Chef.

Als bemerkenswertes Novum gilt, dass der rechtsradikale Politiker Itamar Ben-Gvir Mitglied der Regierung und sogar Minister werden könnte. Seine Partei, Otzma Yehudit (Jüdische Stärke) ging im Vorfeld der Wahlen ein strategisches Bündnis mit der Partei Religiöser Zionismus ein, die auf voraussichtlich sieben Mandate kommt. Otzma Yehudit ist ebenso wie Ben-Gvir selbst berüchtigt für anti-arabische Hetze und galt lange Zeit selbst unter rechten Parteien als inakzeptabler Partner. Dass die Partei sich bald an einer Regierung beteiligen könnte, gilt vielen links- und liberal orientierten Israelis als beunruhigendes Zeichen für den fortschreitenden Rechtsdrift des Landes. Viele fürchten zudem, dass Netanjahu versuchen könnte, das Justizsystem seinem Willen zu unterwerfen und den Prozess gegen sich zu stoppen.

Korruptionsprozess gegen Netanjahu läuft

Netanjahu ist seit 2009 durchgängig Ministerpräsident und der am längsten amtierende Regierungschef des Landes. Die jüngsten Israelis kennen keinen anderen. Aus Sicht mancher Israelis ist es Zeit für einen Wandel, auch wegen des laufenden Korruptionsprozesses gegen ihn. Die vielen Abstimmungen in den vergangenen Jahren haben Wahlmüdigkeit und Politikverdrossenheit bewirkt. Die Wahlbeteiligung lag am Dienstagabend nur bei 67,2 Prozent. Niedriger lag sie zuletzt 2009.

Viele Menschen haben zudem die Versäumnisse der Regierung im Verlauf der Corona-Pandemie nicht vergessen, daher konnte Netanjahu auch nicht so sehr mit der späteren, rasanten Impfkampagne punkten: Die Infektionszahlen lagen davor teils dramatisch hoch, die Bürger mussten sich mit langen Lockdown-Phasen arrangieren. Säkulare Israelis hielten Netanjahu zudem zu große Rücksicht auf die Ultraorthodoxen vor. Strengreligiöse Parteien waren zuletzt wichtige Partner Netanjahus. So entbrannte ein Streit, der die israelische Gesellschaft auf eine harte Belastungsprobe stellte.

(Mareike Enghusen (Israel) / Ag.)