Einigung: Coronamaßnahmen im Osten werden verschärft

Gegen 2:30 Uhr haben sich Gesundheitsminister Anschober und die Landeshauptleute von Wien, Niederösterreich und dem Burgenland geeinigt. Die Details geben sie heute bekannt.

Er hatte es angekündigt: „Wir werden in der Ostregion mit Sicherheit verschärfende Maßnahmen setzen und keine Öffnungsschritte“, hatte Wiens Landeshauptmann Michael Ludwig (SPÖ) am Dienstag vor dem Treffen mit seinen Amtskollegen aus Niederösterreich und dem Burgenland, Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Hans Peter Doskozil (SPÖ), sowie Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) gesagt. Nach 19 Uhr trafen die vier einander im Ministerium, bis 2:30 Uhr wurde darüber verhandelt, wie dem Coronavirus Einhalt geboten werden soll.

Das Ergebnis: mit Strenge. Wie genau, wurde in der Nacht nicht verraten, stattdessen eine Pressekonferenz für heute, angekündigt - bis dato jedoch ohne dazugehöriger Uhrzeit. Der Grund für die Vagheit: Wie es aus Ludwigs Büro am Mittwoch hieß, sollen im Laufe des Tages noch weitere Gespräche auf verschiedenen Ebenen geführt werden, bevor die Öffentlichkeit informiert wird. Bis dahin gelte „absolutes Stillschweigen“.

Anschober: „Paket, das hilft, Kollaps zu verhindern“

Was fest steht: Die drei östlichen Bundesländer Österreichs vereint derzeit, dass sie starke Pendlerregionen sind und sich insbesondere die britische Mutante B.1.1.7 des Virus stark ausbreitet. Mehrere Experten warnen aufgrund dessen seit Tagen vor Engpässen in den Intensivstationen. Um dem vorzubeugen, wurde der „Ostgipfel“ abgehalten.

Anschober hatte vor Beginn des Gesprächs ein „Paket, das wirklich hilft, den drohenden Kollaps der Spitäler zu verhindern“ gefordert. Ludwig schwebte eine Art „Osterruhe“ vor - ob er damit einen völligen Lockdown meinte, ließ er offen. Allerdings: Deutschland hat sich unter diesem Begriff ein komplettes Runterfahren des öffentlichen, wirtschaftlichen und privaten Lebens von 1. bis inklusive 5. April verordnet und den „regulären“ Lockdown bis Mitte April verlängert. Auch die Supermärkte des Nachbarlandes haben zu schließen und dürfen nur am Karsamstag öffnen.

Da nach jetzigen Informationen die meisten Ansteckungen im privaten Bereich passieren, der jedoch kaum mit Maßnahmen belegbar und ihre Einhaltung in der Folge kaum kontrollierbar ist, dürften die Landeschefs und der Gesundheitsminister über „kontrollierte“ Kontaktmöglichkeiten debattiert haben, etwa über die Öffnung von Gastgärten, die nach absolviertem Coronatest besucht werden könnten - sofern dieser negativ ausfällt. Auch der Sportbereich könnte teilweise geöffnet werden, wurde gemutmaßt.

Ein besonderes Problem, darauf wiesen die Gesprächspartner im Vorfeld hin, sei der Schulbereich. Dort entstehen derzeit rund 16 Prozent der Infektionen. Bildungsminsiter Heinz Faßmann hat deswegen bereits mehr und schnellere Tests, strengere Quarantäneregelungen und „Distance Learning“ bei Erreichen einer Inzidenz von 400 angekündigt.

Was davon realisiert bzw. darüber hinaus tatsächlich realisiert wird, dürfte sich in den nächsten Stunden klären. Die „Presse“ wird sie an dieser Stelle sodann mit Livestream informieren.

(Red./APA)