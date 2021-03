Beträchtliche Verluste für Bauernbund bei Tiroler LK-Wahl

Der "Unabhängige Bauernverband Tirol - Team Alfred Enthofer“ kam auf Anhieb auf 15,6 Prozent bzw. zwei Mandate.

Die Tiroler Landwirtschaftskammerwahl ist geschlagen und hat - auf hohem Niveau - beträchtliche Prozentverluste für den haushohen Favoriten ÖVP-Bauernbund gebracht: Die Schwarzen fuhren 74,2 Prozent ein - und damit um fast zehn Prozentpunkte weniger als bei der letzten Wahl 2015, als sie auf 83,6 Prozent kamen. In Mandaten kam der Bauernbund auf 13 von insgesamt 16 (minus eins).

Auf Anhieb auf 15,6 Prozent bzw. zwei Mandate kam der "Unabhängige Bauernverband Tirol - Team Alfred Enthofer". Die Grünen erreichten sechs Prozent (2015: 9,12 Prozent) bzw. ein Mandat. Die "Freiheitlichen Landwirte - unabhängige Bauern" fuhren Verluste ein und kamen nur auf 4,2 Prozent (2015: 7,3 Prozent). Sie verlieren damit ihr Mandat in der 24-köpfigen Vollversammlung. Die Wahlbeteiligung sank erneut leicht und lag bei 47,62 Prozent - und damit unter der 50 Prozent-Marke (2015: 50,44 Prozent).

Trotz der Prozentverluste zeigten sich die Bauernbund-Granden zufrieden. Bauernbundobmann und Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP) sprach von einem "enormen Rückhalt aus der Wählerschaft". Zudem wurde auf die starke und größere Konkurrenz verwiesen. "Der Tiroler Bauernbund war heuer erstmals mit drei Mitbewerbern konfrontiert und trotzdem konnten wir 13 Mandate in der Vollversammlung erreichen. Das ist gerade in einem Wahlkampf, der von den Corona-Eindämmungsmaßnahmen überschattet wurde, ein Erfolg", erklärte Landwirtschaftskammerpräsident und Spitzenkandidat Abg. Josef Hechenberger (ÖVP). Landeshauptmann und ÖVP-Chef Günther Platter wies in einer Aussendung darauf hin, dass der Bauernbund "erneut mit Abstand die stärkste Kraft" sei und somit "seine führende Rolle in der Vollversammlung verteidigen" konnte.

Zufrieden zeigten sich auch die Landes-Grünen, Koalitionspartner der ÖVP. Landwirtschaftssprecher LAbg. Georg Kaltschmid meinte, es sei das Ziel gewesen, das Mandat zu halten und damit "den Fuß weiterhin in der Kammer zu haben". Dies sei geglückt. Landessprecher Christian Altenweisl sah eine "Konsolidierung auf hohem Niveau".

Bis Montag hatte per Briefwahl gewählt werden können. Bei der Tiroler Landwirtschaftskammerwahl gab es diesmal 37.296 Wahlberechtigte.

(APA)