In den Hongkonger Zeitungen ist die Wahrscheinlichkeit zumindest noch größer, etwas über Hintergründe politischer Gewalt in China zu erfahren.

Die Zensur in der Volksrepublik degradiert Hauptnachrichten zu Randnotizen - so auch den Selbstmordanschlag in der Provinz Guangdong aus Wut gegen Lokalpolitiker. Doch über den Fall ist in chinesischen Medien kaum etwas zu lesen.

Ein Selbstmordanschlag auf ein Regierungsgebäude? Diese Nachricht würde die Fernsehnachrichten in vielen Ländern dominieren, abends in den Polit-Talkshows debattiert werden und am nächsten Morgen auf den Titelseiten aller Tageszeitungen prangen. In China hingegen bleiben solch heikle Vorfälle oftmals nur eine Randnotiz - so auch die Explosion von Montagmorgen im Dorf Mingjing nahe der südchinesischen Metropole Guangzhou.



Montagmorgen hat ein 59-jähriger Mann mit einer selbstgebastelten Bombe einen Selbstmordanschlag verübt, bei dem vier weitere Menschen ums Leben kamen. Auf sozialen Medien verbreiteten sich zunächst brutale Handy-Videos, die ein verwüstetes Gebäude zeigten, dessen Wände blutverschmiert waren, und in dessen Trümmern mindestens zwei regungslose Körper lagen. Einige Internet-Nutzer kommentierten, dass sich das Gewaltverbrechen im örtlichen Gemeinschaftskomitee ereignete, was als terroristischer Akt gegen die Staatsmacht zu werten wäre.