AstraZeneca versteckte 29 Millionen Dosen Impfstoff

Italienische Inspektoren fanden in einer Abfüllanlage des britisch-schwedischen Pharmakonzerns nahe Rom bisher geheim gehaltene Bestände. Die EU-Kommission fordert nun Rechenschaft.

Wenige Stunden vor dem Beschluss der Europäischen Kommission, die Ausfuhr von Covid-19-Impfstoffen an Länder mit höheren Impfquoten und an Länder, die selber nichts exportieren, zu untersagen, sorgt der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca für einen Eklat: Eine Durchsuchung der Abfüllanlage des Konzerns in der Gemeinde Anagni im Südosten Roms durch staatliche italienische Inspektoren brachte 29 Millionen Impfdosen zutage, die der Konzern bisher geheim gehalten hatte. Das berichtete der französische Radiosender Europe 1 am Mittwochmorgen. Die italienische Zeitung „La Stampa“ berichtete zusätzlich, dass diese Dosen für den Export in das Vereinigte Königreich bestimmt gewesen seien.

Zum besseren Verständnis der Größenordnung dieses Fundes: bisher hat AstraZeneca nur rund 30 Millionen Dosen an die EU-Staaten geliefert, obwohl es laut dem Vertrag mit der Europäischen Kommission bis Ende März rund 100 Millionen Dosen liefern hätte müssen. Der Konzern steht seit Monaten unter dem Verdacht, das Vereinigte Königreich zulasten der EU zu privilegieren.

Auslöser der Durchsuchung war ein Ansuchen von EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton an die italienischen Behörden gewesen. Er leitet die Arbeitsgruppe Impfen der Kommission und versucht, die tatsächliche Produktionsmenge von AstraZeneca zu ermitteln, nachdem der Konzern darüber bisher selbst gegenüber staatlichen Behörden nur vage Angaben macht.

Am Donnerstag und Freitag steht ein EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs auf dem Programm. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) warnt vor einer Spaltung Europas aufgrund der Frage der Verteilung von Corona-Impfstoffen. "Wir können kein Interesse daran haben, dass sich die Kluft innerhalb der Europäischen Union bei der Durchimpfung der Bevölkerung immer mehr vergrößert und wir somit EU-Mitgliedstaaten zweiter Klasse schaffen", sagte Kurz der deutschen Tageszeitung "Welt“ am Mittwoch.