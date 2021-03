Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel verhandelte mit den Ländern ein Maßnahmenpaket für Ostern, das keine zwei Tage hielt. Gründonnerstag und Karfreitag dürften nun doch keine „Ruhetage“ werden.

Der „schärfste Lockdown“ hätte es sein sollen - inklusive „Oster-Ruhe“. Die deutsche Regierung hatte sich zu Wochenbeginn mit den Ländern eigentlich auf scharfe Maßnahmen in der Corona-Pandemie für die nächsten Wochen geeinigt. Doch das Paket wurde am Mittwoch wieder aufgeschnürt. Gründonnerstag und Karsamstag sollen nun doch keine "Ruhetage" sein, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) laut dem deutschen Sender ntv in einer internen Runde, dies sei ein Fehler gewesen. Von den groß angekündigten Oster-Maßnahmen dürfte in der Folge wenig Substantielles übrig bleiben. Merkel will sich um 12.30 Uhr in einer Pressekonferenz zu den Änderungen äußern.

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen wollte Deutschland ursprünglich über Ostern in den schärfsten Lockdown seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr gehen. Von 1. April bis einschließlich 5. April, soll das öffentliche, wirtschaftliche und private Leben stark heruntergefahren werden. Das hatten die deutsche Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder in der Nacht auf Dienstag beschlossen

Gründonnerstag und Karsamstag wurden einmalig als Ruhetage definiert und mit weitgehenden Kontaktbeschränkungen verbunden. "Es gilt damit an fünf zusammenhängenden Tagen das Prinzip #WirBleibenZuHause", hieß es in dem Beschlusspapier. Nur am Karsamstag soll demnach der Lebensmittelhandel im engeren Sinne geöffnet bleiben, was aufgrund drohender Menschenmengen an diesem Tag in den Geschäften für viel Kritik sorgte.

Kritik kam auch von der Wirtschaft

Der Lockdown über Ostern verdeutliche, "dass die Öffnungsstrategie der

letzten Wochen gescheitert ist", hatte auch der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts Ifo, Clemens Fuest, im "Handelsblatt“ kritisiert. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) sprach von einem "faulen Kompromiss".

Unklar war, welche Kosten die Beschlüsse verursachen. Sollte der Gründonnerstag wie ein Feiertag behandelt werden, an dem auch die Bänder in Fabriken stillstehen, geht das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) von sieben Milliarden Euro aus. Nun dürfte es aber ohnehin wieder anders kommen.

(APA/dpa/Reuters)