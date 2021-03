Wiener Neustadt-Land und Neunkirchen haben seit Tagen mit einem

Inzidenzwert von mehr als 400 zu kämpfen. Schon ab Donnerstag könnten die Ausreiseregeln gelten. Betroffen wären mit Wiener Neustadt fast 300.000 Personen.

Während weiter über schärfere Maßnahmen für den Osten Österreichs beraten wird, bahnen sich in Niederösterreich weitere Ausreisekontrollen an. Zusätzlich zu Wiener Neustadt werden wohl die Bezirke Wiener Neustadt-Land und Neunkirchen abgeriegelt, wo die Sieben-Tages-Inzidenz seit Tagen über der Schwelle von 400 liegt. Entsprechende Hochinzidenzgebiets-Verordnungen waren am Mittwochvormittag noch ausständig. Gerechnet wurde mit einem Beginn der Maßnahmen am (morgigen) Donnerstag.

Gemäß einem Erlass von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) gilt ein Bezirk dann als Hochinzidenzgebiet, wenn die Sieben-Tages-Inzidenz über eine Woche hinweg über der 400er-Marke rangiert. In so einem Fall ist auf Landesebene eine Ausreisekontrollen umfassende Verordnung zu erlassen. In Niederösterreich wurde beschlossen, dass entsprechende Verordnungen - wie bereits in Wiener Neustadt - von den jeweiligen Bezirksverwaltungsbehörden kommen sollen.

Bereits erreicht waren die sieben Tage am Dienstagnachmittag laut Zahlen des Dashboards der Ages im Bezirk Wiener Neustadt-Land. Siebenmal in Serie - und zum elften Mal in den vergangenen zwölf Tagen - wurde hier der Wert von 400 überschritten. In Neunkirchen war dies seit Donnerstag vergangener Woche (18. März) bisher sechsmal hintereinander der Fall.

Antigen- oder PCR-Test

Angelehnt sein dürften etwaige Verordnungen an jene, die bereits seit dem 10. März in Wiener Neustadt in Kraft ist. Darin ist enthalten, dass bei Ausreise aus dem Bezirk ein maximal 48 Stunden alter negativer Antigentest oder ein höchstens 72 Stunden alter negativen PCR-Tests vorgewiesen werden muss.

Ausreisekontrollen dürften nicht zuletzt aufgrund der Größe der nunmehr betroffenen Gebiete für alle Beteiligten eine Herausforderung darstellen. So zählt der Bezirk Wiener Neustadt-Land rund 78.000 Einwohner und 35 Gemeinden, der Bezirk Neunkirchen mehr als 86.000 Einwohner und 44 Gemeinden. Gemeinsam mit Wiener Neustadt würde sich ein 80 Kommunen und mehr als 209.000 Einwohner umfassender Hochinzidenzraum bilden.

(APA)