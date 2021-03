European Tour macht im April in Atzenbrugg Station

Der Diamond Country Club springt mit den Austrian Open für das abgesagte Portugal Masters ein.

Der Diamond Country Club in Atzenbrugg ist vom 15. bis 18. April einmal mehr Schauplatz der zur European Tour zählenden Austrian Golf Open. Dies gab die Tour am Mittwoch bekannt. Das nun wieder mit einer Million Euro dotierte Event hatte schon 2020 eine dreimonatige Pause wegen der Coronavirus-Pandemie beendet. Die Niederösterreicher springen für das Portugal Masters in Vilamoura ein, das wegen anhaltender Reiseschwierigkeiten verschoben werden musste.

"Während der Pandemie mussten wir bei der Planung sehr beweglich bleiben. Und daher freut mich die heutige Ankündigung als weiteres Beispiel für diese Flexibilität", meinte Keith Pelley, der Geschäftsführer der European Tour. Christian Guzy, der Präsident des Diamond Country Clubs, berichtete in einer Aussendung von "einer Entscheidung in letzter Sekunde". Man habe bereits im Vorjahr den Mut bewiesen, das erste Profiturnier in der "Corona-Neuzeit" zu veranstalten. "Mit dem diesjährigen Turnier hoffen wir, wiederum einen wichtigen Impuls für den Golfsport in Österreich zu setzen, aber auch durch die internationale Medien-Präsenz dem heimischen Tourismus zu Beginn der Sommersaison zu helfen", erklärte Guzy.

Die Golf-Fans müssen auch heuer auf die TV-Übertragung (täglich live in ORF Sport +) vertröstet werden, weil es wegen der Pandemie eben wieder keine Zuschauer vor Ort geben darf. ÖGV-Präsident Peter Enzinger ist jedenfalls hocherfreut. "Es ist erfreulich, dass Europas Elite auch heuer im Tullnerfeld abschlagen wird. Natürlich findet die Veranstaltung unter Einhaltung strengster COVID-Präventionskonzepte statt, das wird allerdings der Freude am Golfsport keinen Abbruch tun."

(APA)