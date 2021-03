Darf man eigentlich fragen: „Woher kommst du?“

Im Covid-Jahr sind die gemeldeten Fälle von Rassismus gestiegen. Für Außenstehende ist er nicht immer sofort erkennbar. Doch das Bewusstsein wächst.

Die Decke der Zivilisation ist dünn und an vielen Stellen längst brüchig. Doch die Risse sind heimtückisch; sie bleiben nämlich oftmals unsichtbar, als Einzelne überblicken wir sie nicht alle. Ein Leichtes also, die Augen zu verschließen, wenn um uns herum noch alles in Ordnung zu sein scheint. Was dagegen hilft, sind Berichte wie jene des Vereins Zara, der Jahr für Jahr Fälle von rassistischen Übergriffen sammelt, die bei der Beratungsstelle gemeldet werden.