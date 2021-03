Drucken

Ein Gipfel jagt den nächsten, eine Novelle ersetzt die vorige. Nicht schwer, den Überblick darüber zu verlieren, welche Corona-Maßnahmen in Österreich wo gelten. Ein Überblick über die Regeln – zumindest über die bisher bekannten.

Die dritte Welle ist im Anrollen, versprochene Lockerungs-Pläne schon längst wieder in den Schubladen verschwunden. Stattdessen geht Österreich immer stärker den Weg der Regionalisierung: Während in Vorarlberg seit bald zwei Wochen die Lokale geöffnet haben, wurden für den Osten am Mittwoch zusätzliche Maßnahmen beschlossen. Hinzu kommen immer mehr Bezirke, die nur mit negativen Tests verlassen werden dürfen. Ganz vergessen scheint da der Umstand, dass das ganze Land immer noch im „weichen“ Lockdown steckt.

Was darf man also derzeit noch? Wie werden die Osterferien in Wien, Niederösterreich und Burgenland aussehen? Und was ist mit dem Rest des Landes? Ein Überblick über das, was nun (nicht) erlaubt ist – und wo.

Was in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland über Ostern gilt:

Die Covid-Maßnahmen werden, wie am Mittwoch beschlossen wurde, im Osten Österreichs verschärft. Bis zum Stichtag, Gründonnerstag, 1. April, gelten die Maßnahmen, wie sie im ganzen Land - mit Ausnahme von Vorarlberg - derzeit gelten (siehe unten). Aber was bedeutet das nun für alle Wiener, Niederösterreicher und Burgenländer für die Tage rund um Ostern?

müssen ab 1. April in getragen werden, sobald mehr als eine Person anwesend ist. Ausgenommen davon ist der private Wohnbereich. Künftig soll auch im Freien, wo es zu größeren Menschensammlungen kommt, eine „lokale FFP2-Masken-Pflicht“ verhängt werden können. Jedenfalls gilt im Öffentlichen Raum nach wie vor, den einzuhalten. Das Home-Office wurde zwar nicht verpflichtend, allerdings erneut empfohlen – es soll „intensiviert“ werden. Betriebe müssen als Alternative neuerdings jede Woche einen Coronatest bewerkstelligen.





wurde zwar nicht verpflichtend, allerdings erneut empfohlen – es soll „intensiviert“ werden. Betriebe müssen als Alternative neuerdings jede Woche einen Coronatest bewerkstelligen. Schulen kehren in der Woche nach den Osterferien – vorerst von 6. Bis 9. April, also für vier Tage, – ins Distance-Learning zurück. Für die Rückkehr sind PCR-Tests geplant.

kehren in der Woche nach den Osterferien – vorerst von 6. Bis 9. April, also für vier Tage, – ins Distance-Learning zurück. Für die Rückkehr sind PCR-Tests geplant. Für Pendler wurden die Einreiseregeln verschärft. Sie müssen sich nicht wie bisher einmal, sondern nunmehr zweimal pro Woche testen lassen, an der Grenze werden sie verstärkt kontrolliert.





wurden die Einreiseregeln verschärft. Sie müssen sich nicht wie bisher einmal, sondern nunmehr zweimal pro Woche testen lassen, an der Grenze werden sie verstärkt kontrolliert. Und wie sieht es mit Gottesdiensten aus? Sie sind auch in der Karwoche und zu Ostern möglich, allerdings empfehlen die Diözesen Präventionsmaßnahmen. Heißt: Messen so „kurz wie möglich" und, wo möglich, im Freien abhalten. Die Gläubigen sollen im Anschluss an die Gottesdienste „nicht vor der Kirche noch beieinanderstehen.“ Ähnlich geht auch die evangelische Kirche vor und überlegt derzeit, wie Ostergottesdienste vor Ort noch sicher stattfinden können.

Was in Vorarlberg gilt

Vorarlberg hingegen wagte am 15. März erste Öffnungsschritte. Das westlichste Land gilt damit als eine Art „Modellregion“: Aufgrund seiner im Vergleich niedrigen Inzidenz (am Mittwoch lag sie pro 100.000 Einwohner bei 81,3) gelten hier Sonderbestimmung. Was bedeuten sie für den Alltag der Bürger?

betrifft. , und für Kinder und Jugendliche gibt es damit seit 15. März wieder – im Innen sowie im Außenraum. Unter Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen. Das bedeutet konkret: Bei Veranstaltungen dürfen bis zu 100 Personen zusammenkommen. Voraussetzung dafür sind ein negatives Testergebnis und das Tragen einer FFP2-Maske. Damit der Sicherheitsabstand gewährleistet werden kann, dürfen in Räumlichkeiten nur bis höchstens 50 Prozent der Kapazitäten besetzt sein. Gäste müssen sich zudem registrieren und bekommen einen Sitzplatz zugewiesen. Speisen und Getränke dürfen nicht ausgegeben werden.





dürfen bis zu 100 Personen zusammenkommen. Voraussetzung dafür sind ein negatives Testergebnis und das Tragen einer FFP2-Maske. Damit der Sicherheitsabstand gewährleistet werden kann, dürfen in Räumlichkeiten nur bis höchstens 50 Prozent der Kapazitäten besetzt sein. Gäste müssen sich zudem registrieren und bekommen einen Sitzplatz zugewiesen. Speisen und Getränke dürfen nicht ausgegeben werden. Schulen sind in Vorarlberg übrigens zum Teil wieder in den Präsenzunterricht zurückgekehrt. Volksschulen und Sonderschulen wieder zur Gänze, Sekundarstufe I und II haben einen 2-Tages-Schichtbetrieb eingeführt. Während auch Kindergärten wieder den Normalbetrieb zurückgekehrt sind, bleiben Universitäten derzeit noch im Fernunterricht. Für den Präsenzunterricht gelten die Maßnahmen wie auf Bundesebene (siehe unten).





sind in Vorarlberg übrigens zum Teil wieder in den Präsenzunterricht zurückgekehrt. Volksschulen und Sonderschulen wieder zur Gänze, Sekundarstufe I und II haben einen 2-Tages-Schichtbetrieb eingeführt. Während auch Kindergärten wieder den Normalbetrieb zurückgekehrt sind, bleiben Universitäten derzeit noch im Fernunterricht. Für den gelten die Maßnahmen wie auf Bundesebene (siehe unten). Außerdem ist in Vorarlberg auch Sport für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre wieder möglich – indoor und outdoor. In geschlossenen Räumen gilt eine Testverpflichtung. Außerdem muss der Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden – „kurzfristige Unterschreitungen“ sind erlaubt. Das inkludiert demnach auch Hilfestellungen von Trainern. Sie dürfen zu zweit eine Gruppe von höchstens zehn Teilnehmern im Inneren begleiten, im Freien sind maximal 20 Teilnehmer mit drei Trainern erlaubt.

Sind Reisen in andere Bundesländer erlaubt?

Die gesetzliche Grundlage für Reisen innerhalb Österreichs über Ostern wird, wie erwähnt, noch erarbeitet. Wenn auch die „Flucht in den Süden“ vor dem Hintergrund der Umstände im Osten verlockend erscheinen mag – auch dort sind nach wie vor Regeln und Vorkehrungen aktiv.

Was überall sonst gilt

Tägliches Leben, Familie, Freunde - in der Nacht:



, warum man nachts draußen ist, aber es dem Polizeibeamten glaubhaft machen. Notwendige Grundbedürfnisse umfasst vieles: Einkäufe , Apotheken oder Arztbesuche (auch nicht akute), Bank- oder Behördenwege , aber auch die Fahrt zum Zweitwohnsitz und der Kontakt mit dem nicht im gemeinsamen Haushalt lebenden Lebenspartner sowie der Kirchgang oder Friedhofsbesuche. Die Versorgung von Tieren ist ebenfalls gestattet.

umfasst vieles: , Apotheken oder (auch nicht akute), Bank- oder , aber auch die und der Kontakt mit dem nicht im gemeinsamen Haushalt lebenden sowie der oder Friedhofsbesuche. Die Versorgung von ist ebenfalls gestattet. Eigene Kinder , die nicht im selben Haushalt leben, dürfen besucht werden. Dies fällt unter den Punkt Betreuung und Pflege.

, die nicht im selben Haushalt leben, dürfen besucht werden. Dies fällt unter den Punkt Betreuung und Pflege. Als "körperliche und psychischen Erholung“ gelten etwa Spaziergänge, Joggen oder mit dem Hund Gassi gehen. Laut Sozialministerium kann aber grundsätzlich alles, was tagsüber zu Erholung dient, auch nachts dazu dienen.

, eine "Ansammlung von mehreren Personen mit Alkohol" nach 20 Uhr kann aber zur Anzeige führen. Ob das jeweilige Verhalten unzulässig ist, darüber entscheidet die Exekutive im Einzelfall. Besuche in fremden Wohnungen sind zwischen 20 und 6 Uhr untersagt.

Tägliches Leben, Familie, Freunde - untertags:

einen einhalten. Der Babyelefant ist also gewachsen. Auch genesene und geimpfte Personen müssen den Mindestabstand einhalten. Für die Abstandsregel gibt es einige Ausnahmen : So können auch Personen, die nur „zeitweise" gemeinsam leben, vom 2-Meter-Abstand absehen - also etwa Paare weiterhin Händchen halten. Gleiches gilt für engste Angehörige oder einzelne wichtige Bezugspersonen , Menschen mit Behinderungen und deren Begleitpersonen, und wenn religiöse Handlungen ausgeübt werden.

: So können auch Personen, die nur „zeitweise" gemeinsam leben, vom 2-Meter-Abstand absehen - also etwa weiterhin Händchen halten. Gleiches gilt für oder , und wenn ausgeübt werden. Im privaten Wohnbereich sind Besuche untertags erlaubt. Eine Obergrenze gibt es nicht.

Anders in Garagen, Gärten, Scheunen oder Schuppen. Diese stillen nicht das „unmittelbare Wohnbedürfnis“, hier gilt demnach die Vier-Personen-Grenze.

Masken tragen:

getragen werden, zudem in (auch Seilbahnen, Flugzeugen, Reisebussen, Ausflugsschiffen) sowie deren Stationen, und bei mit Kundenkontakt. Zusätzlich gilt die Maskenpflicht beim Einkaufen in allen Geschäften, auf Outdoor-Märkten und in Einkaufszentren, Bibliotheken und Museen.





auf und in Am Arbeitsplatz muss eine FFP2-Maske getragen werden, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann oder wenn es keine anderen Schutzmaßnahmen gibt.

Ein Mund-Nasen-Schutz ist auch bei Demonstrationen Pflicht, wenn der 2-Meter-Abstand nicht eingehalten werden kann.





Von A nach B kommen:



. Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, müssen im Fahrzeug auch keine Maske tragen. Allerdings dürfen weiterhin in jeder Sitzreihe einschließlich dem Lenker Platz nehmen. Für einen normalen Pkw sind somit vier Personen erlaubt. Für eine Familie, die unter einem Dach lebt, gibt es keine Einschränkungen, ebenso bei der Beförderung von Kindergartenkindern oder Transporte für Menschen mit Behinderung. Wer in Quarantäne ist, darf keinesfalls ein Fahrzeug lenken, weil er auch das eigene Heim nicht verlassen darf.

ist, darf keinesfalls ein Fahrzeug lenken, weil er auch das eigene Heim nicht verlassen darf. Aus dem Ausland: Jede Person, die nach Österreich einreist, muss ein Online-Einreiseformular ausfüllen. Ausgenommen sind etwa Durchreisende. Zudem muss jeder Einreisende einen negativen Corona-Test (PCR nicht älter als 72 Stunden, Antigen-Test nicht alter als 48 Stunden) vorweisen. Kann kein negatives Testergebnis vorgelegt werden, kann man einen Test innerhalb 24h der nach Einreise durchführen.

Je nach Herkunftsland ist auch mit einer Quarantäne zu rechen.

Feiern, Veranstaltungen, Kultur:

Veranstaltungen sind untersagt. Ausnahmen gibt es für Sportveranstaltungen im Spitzensport, Demonstrationen, Versammlungen politischer Parteien oder für unaufschiebbare berufliche Zwecke. Berufliche Aus- und Fortbildungen sind ebenso erlaubt, sowie Proben und künstlerische Darbietungen ohne Publikum. Museen, Bibliotheken, Tierparks und Märkte im Freien dürfen besucht werden.





Ausnahmen gibt es für Sportveranstaltungen im Spitzensport, Demonstrationen, Versammlungen politischer Parteien oder für unaufschiebbare berufliche Zwecke. Berufliche Aus- und Fortbildungen sind ebenso erlaubt, sowie Proben und künstlerische Darbietungen ohne Publikum. im Freien dürfen besucht werden. Veranstaltungen im privaten Wohnbereich sind erlaubt. Allerdings dürfen letztere ausschließlich im eigentlichen Wohnbereich stattfinden.





Allerdings dürfen letztere ausschließlich im eigentlichen Wohnbereich stattfinden. Hochzeitsfeiern sind untersagt, am Standesamt darf aber geheiratet werden, ebenso in der Kirche. Begräbnisse sind erlaubt. Hier gilt eine Obergrenze von 50 Personen.





sind untersagt, am Standesamt darf aber geheiratet werden, ebenso in der Kirche. sind erlaubt. Hier gilt eine Obergrenze von 50 Personen. Religiöse Feiern sind vom Veranstaltunsgverbot ebenfalls ausgenommen. In Kirchen, Moscheen und anderen religiösen Einrichtungen treffen die Religionsgemeinschaften eigene Regeln, in Innenräumen gelten jedenfalls Maskenpflicht und Abstandsregeln.

Kindergärten, Schule, Unis:

Kindergärten und Volksschulen sind normal geöffnet . Nach Ostern könnte aber wieder Distance Learning anstehen - und zwar im ganzen Land. Bis dahin gibt es aber in der Unter- und Oberstufe einen Schichtbetrieb mit zwei gleich großen Schülergruppen. Am Freitag ist für alle Distance Learning. Zweimal in der Woche wird getestet, die Unterstufenschüler müssen auch im Unterricht am Platz einen Mund-Nasen-Schutz tragen, Oberstufenschüler brauchen eine FFP2-Maske.





. Nach Ostern könnte aber wieder Distance Learning anstehen - und zwar im ganzen Land. Bis dahin gibt es aber in der einen mit zwei gleich großen Schülergruppen. Am Freitag ist für alle Distance Learning. Zweimal in der Woche wird getestet, die Unterstufenschüler müssen auch im Unterricht am Platz einen Mund-Nasen-Schutz tragen, Oberstufenschüler brauchen eine FFP2-Maske. In Wiener Schulen wird nun außerdem eine Klasse ganz ins Distance Learning geschickt, sobald zwei Schüler der Klasse positiv getestet werden. Das gleiche gilt für Kindergartengruppen.





getestet werden. Das gleiche gilt für Kindergartengruppen. Es gibt außerdem keine Schulveranstaltungen , Unterricht draußen und Ausflüge in den Park um die Ecke sollen aber möglich bleiben. Externe Personen (etwa Vereine) dürfen nicht mehr am Unterricht mitwirken.





, Unterricht draußen und Ausflüge in den Park um die Ecke sollen aber möglich bleiben. Externe Personen (etwa Vereine) dürfen nicht mehr am Unterricht mitwirken. Universitäten sind ebenfalls zu und weiterhin im Distanzbetrieb. Lehrveranstaltungen können vor Ort weitergeführt werden, bei denen das unbedingt notwendig ist, etwa bei praktischen Übungen in der Zahnarzt- oder Kunstausbildung. Auch Prüfungen sollen wo möglich digital stattfinden. In den Bibliotheken ist nur die Ausleihe, aber kein Lernbetrieb möglich.

Handel und Dienstleistungen:

bleibt (bis auf regionale Extra-Regelungen) geöffnet. Allerdings wird der Zugang in die Geschäfte limitiert: Jedem Kunden müssen zehn Quadratmeter zur Verfügung stehen. Ist der Kundenbereich kleiner als zehn Quadratmeter, darf sich dort nur ein Kunde aufhalten. Eine ist Pflicht, zudem schließen die Geschäfte um . Sämtliche Dienstleistungsbetriebe (auch Friseure und Kosmetik) haben geöffnet. Bei körpernahen Dienstleistungen muss ein Antigentest (nicht älter als 48h) gebracht werden. Auch Physiotherapeuten, Masseure und Psychotherapeuten dürfen weiterhin Kunden bzw. Klienten empfangen.

Gastronomie und Hotellerie:

Die gesamte Gastronomie ist für den Kundenbetrieb geschlossen. Abholung von Speisen und Getränken ist im Zeitraum von 6 bis 20 Uhr gestattet. Lieferservices bleiben ohne zeitliche Beschränkung erlaubt. Kantinen, Hotelrestaurants (für Hotelgäste) und Speisewägen bleiben geöffnet.





Alle Hotels und Beherbergungsbetriebe sind für touristische Zwecke geschlossen. Ausnahmen gibt es für Geschäftsreisende. Internate, Lehrlingswohnheime und Studentenheime sind geöffnet.

Sport:

Alle Kontaktsportarten im Freizeitbereich sind für Erwachsene untersagt, darunter fällt etwa auch Fußball. Individual- und Freizeitsport im Freien bleibt erlaubt, sofern es dabei zu keinem Körperkontakt kommt und der Mindestabstand eingehalten wird.

Sportstätten - auch Fitnessstudios oder Schwimmbäder - sind für Hobbysportler geschlossen, abgesehen von Outdoor-Sportstätten, wo pro Person mindestens 20 m2 zur Verfügung stehen (etwa Golf, Eislaufen, Tennis).





Sportstätten - auch Fitnessstudios oder Schwimmbäder - sind für Hobbysportler geschlossen, abgesehen von Outdoor-Sportstätten, wo pro Person mindestens 20 m2 zur Verfügung stehen (etwa Golf, Eislaufen, Tennis). Anders sieht es für Kinder unter 18 Jahren aus: Hier ist auch Vereinstraining im Freien möglich, wenn die Gruppe nicht größer als zehn Kinder plus zwei Trainer ist. Nur Übungen ohne Körperkontakt sind erlaubt, der Mindestabstand darf aber kurzfristig unterschritten werden.





aus: Hier ist auch Vereinstraining im Freien möglich, wenn die Gruppe nicht größer als zehn Kinder plus zwei Trainer ist. Nur Übungen ohne Körperkontakt sind erlaubt, der Mindestabstand darf aber kurzfristig unterschritten werden. Spitzensportler und ihre Trainer dürfen hingegen jegliche Sportstätten betreten und ihren Sport beruflich ausüben oder an internationalen Wettbewerben teilnehmen - ohne Zuschauer.





Gemeinden und Bezirke mit Ausreisetestpflicht:

Daneben darf nicht vergessen werden, dass in einigen Gemeinden eine Coronavirus-Ausreisetestpflicht gilt. Dies betrifft Gemeinden bzw. Bezirke, in denen die Siebes-Tages-Inzidenz über eine Woche auf über 400 liegt. Beim Verlassen muss dort ein negatives Testergebnis vorgelegt werden, konkret: ein Antigen-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, oder ein PCR-Test, der maximal 72 Stunden alt ist. Oder ein Nachweis einer in den vergangenen sechs Monaten überstandenen Corona-Infektion.

Dies betrifft laut aktuellem Stand die folgenden Orte: