So will die EU den Impfstoffexport reduzieren

Die EU-Kommission verschärft ihre Exportkontrollen und setzt bei Ausfuhren von Corona-Impfstoff verstärkt auf Reziprozität.

Dass der Fund von knapp 30 Millionen Dosen AstraZeneca-Impfstoff in einem Lagerhaus nahe Rom just an dem Tag bekannt wurde, an dem die EU-Kommission eine Verschärfung der Ausfuhrkontrollen für in Europa produzierte Impfdosen ankündigte, mag ein Zufall gewesen sein – den Proponenten der Maßnahme spielten die mysteriösen Vorgänge rund um den britisch-schwedischen Konzern, der seinen vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der Union bis dato mehr schlecht als recht nachgekommen ist, allerdings in die Hände. Es könne nicht sein, dass die EU für den Rest der Welt „der nützliche Idiot“ sei, sagte ein Berater des französischen Staatschefs, Emmanuel Macron, am Mittwoch.