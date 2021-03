Der Lockdown Ost, die Landeshauptleute-Version

Auch in der Krise – gerade in der Krise – gilt: Österreich ist eine demokratische Republik, ihr Recht geht von den Landeshauptleuten aus . . .

Was wurde Tirols Landeshauptmann, Günther Platter, Anfang Februar nicht gescholten – zu Recht übrigens –, weil er sich mit Händen und Füßen gegen die angedachten verschärften Maßnahmen für Tirol wehrte. Das Urteil, Ischgl noch im Kopf, war gewissermaßen schon vorgegeben: So sind sie, die gemeingefährlichen Tiroler Sturschädel. Das war der Tenor in den Medien. Allerdings auch im Kanzleramt.