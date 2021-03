Lockdown Ost, die Landeshauptleute-Version

Auch in der Krise – gerade in der Krise – gilt: Österreich ist eine demokratische Republik, ihr Recht geht von den Landeshauptleuten aus . . .

Was wurde Tirols Landeshauptmann Günther Platter Anfang Februar nicht gescholten – zu Recht übrigens –, weil er sich mit Händen und Füßen gegen die angedachten verschärften Maßnahmen für Tirol wehrte. Das Urteil, Ischgl noch im Kopf, war gewissermaßen schon vorgegeben: So sind sie, die gemeingefährlichen Tiroler Sturschädel. Das war der Tenor in den Medien. Allerdings auch im Kanzleramt.



Es ist, wie nun eindrucksvoll bewiesen, jedoch kein Tiroler Phänomen. Jetzt, da es sie selbst betraf, zauderten und zögerten auch die Landeshauptleute der Ostregion herum. Jedes Schlupfloch wurde gesucht, jedes Argument vorgebracht, um schärfere Maßnahmen zu verhindern. Die drei Landeshauptleute brachten den ohnehin schon verzweifelten Gesundheitsminister Rudolf Anschober, der ihnen gegenüber saß, vollends zur Verzweiflung. Und jene Experten, die Anschober beigezogen hatte, gleich mit.



Was zuerst bis 2.30 Uhr nachts dauerte, ging dann auch untertags weiter. Zunächst informell, bilateral. Der Gesundheitsminister drängte weiter auf einen schnellen, harten Lockdown, auf ein Schließen des Handels rund um Ostern. Die Landeshauptleute leisteten anhaltenden Widerstand. Erstaunlich auch der Langmut des schon nächtens beigezogenen Kanzleramts: Dieses ließ den Landeshauptleuten weiterhin freie Hand. Günther Platter war da ein rauerer Wind entgegen geweht.