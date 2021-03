Österreich sucht den Torjäger

Franco Foda verfügt im Angriff neuerdings über Alternativen zu Marko Arnautović. Im ÖFB-Team müssen sich die Hoffnungsträger Saša Kalajdžić, Adrian Grbić und Co. allerdings erst beweisen.

Als im Oktober 2016 mit Marc Janko Österreichs letzter echter Goalgetter (28 Treffer) aufhörte, Tore für das Nationalteam zu schießen, begann im ÖFB eine neue Zeitrechnung. Ein Mann rückte dabei verstärkt in den Fokus: Marko Arnautović. Der Wiener, 31, spielte seitdem oft den Alleinunterhalter an vorderster Front, in den meisten Fällen enttäuschte er nicht.