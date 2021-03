Warum Kim wieder Raketen abfeuert

Der Diktator befürchtet, Opfer der neuen amerikanischen Asien-Politik und des drohenden Machtkampfs der USA mit China zu werden. Daher sendet er Signale nach Peking.

Nordkorea jagt wieder zwei Testraketen ins Nirwana – militärisch ein eher harmloser Vorgang. Zwar bestätigte der südkoreanische Generalstabschef die Abschüsse pflichtgemäß, aber weit weniger aufgeregt als bei früheren Tests. Zum einen handelt es sich mutmaßlich um Lenkflugkörper von kurzer Reichweite, die nicht unter den Bann ballistischer Geschosse durch die UNO fallen. Zum anderen wurden die Raketen bereits am Sonntag in Richtung China abgefeuert, was Südkorea nicht weiter beunruhigen muss.