Die Generation Alaba muss sich 2021 selbst belohnen

Das ÖFB-Team bringt genügend Qualität mit. An genau diesem Potenzial sollte es auch gemessen werden.

Rückblick, September 2015: Österreich qualifiziert sich durch ein furioses 4:1 in Schweden für die EM 2016. Teamchef Marcel Koller wird als „Wunderwuzzi“ gefeiert, dabei verfügt Österreich über die qualitativ beste Nationalmannschaft seit der WM 1998 in Frankreich. Doch auf die Euphorie folgt bei der Endrunde die Ernüchterung. Koller macht Fehler, und sein Team zerbricht in der Gruppenphase an einer schier toxischen Mischung aus zu hoher Erwartungshaltung und kollektiver Formschwäche.