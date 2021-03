Mick Schumachers oberste Mission

Mick Schumachers erste Formel-1-Ausfahrten in Bahrain.

Der 22-Jährige wird in seiner Debütsaison vor allem hinterherfahren. Die Aufgabe fürs Erste: Seinen großen Namen gegen russische Millionen zu behaupten.

Sakhir/Wien. Das Haas-Team – dieser Schluss liegt nach den Testfahrten nahe – dürfte heuer das Schlusslicht der Formel 1 bilden. Am Auto war im Winter vergleichsweise wenig weiterentwickelt worden und auch das ganze Jahr über wird es keine Updates mehr geben. Und dennoch: Wenn am Wochenende in Bahrain die Saison 2021 anhebt, werden alle Augen auf diesen Rennstall und seine beiden Formel-1-Debütanten gerichtet sein.