Handball: Sechs Mal so viel Budget, aber nicht sechs Mal so gut

Die Fivers Margareten boten dem deutschem Topklub Füchse Berlin beim 27:35 eine Halbzeit lang die Stirn. Die logische Folge starker Leistungen im Europacup sind Transfers.

Der European-League-Hit gegen die Füchse Berlin (Achtelfinal-Hinspiel 27:35) war längst vorbei, da standen Fivers-Trainer Peter Eckl und Manager Thomas Menzl noch vor der Halle in der Wiener Hollgasse und diskutierten angeregt über den Auftritt ihrer Mannschaft. Eckl war sich nicht sicher, ob er denn wirklich zufrieden sein könne, Menzl nahm ihm jegliche Zweifel. „Ein super Auftritt, wir haben dagegengehalten. Der teuerste Spieler bei den Berlinern kostet so viel wie unser gesamter Kader“, erinnerte das Fivers-Urgestein und setzte damit alles in die richtige Relation. Denn die Deutschen verfügen in etwa über ein Budget von sechs Millionen Euro, jenes der Fivers kratzt an der Millionen-Grenze.

Dass es trotz großartiger erster Halbzeit (15:17, bis zur 27. Minute 15:15) nach 60 Minuten nicht zur Sensation reichte, davon war auszugehen, vor allem nach dem kurzfristigen Ausfall von Lukas Hutecek. Der 20-Jährige ist die dominierende Figur im Rückraum der Fivers, er hatte sich am Wochenende im Cup den kleinen Finger der rechten Hand gebrochen. Hutecek sollte nach rund fünfwöchiger Zwangspause im Saisonfinish auf das Feld zurückkehren.

Gegenwehr

Doch auch ohne den Neo-Deutschland-Legionär (ab Sommer beim TBV Lemgo Lippe) zeigten die Wiener, warum sie in der laufenden Europacupsaison schon des Öfteren für Überraschungen sorgten. Die Gäste, in der Bundesliga aktuell Tabellensechster, waren zwar vom hohen Tempo des Underdogs gewarnt, davon in der Anfangsphase aber doch überrascht worden. In der zweiten Halbzeit setzte sich ihre Klasse durch.

Kommenden Dienstag (20.45 Uhr, live ORF 1) wird die Europacup-Reise der Fivers beim Rückspiel in Berlin mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit enden. Das Gastspiel beim Wunschgegner möchte man in vollen Zügen genießen. „Wir möchten die Füchse nochmals richtig ärgern“, sagt Eckl, dessen Team ohne Legionäre auskommt und in der kommenden Saison doch stark verändert aussehen wird.

Neben dem Abgang von Hutecek ist auch jener von Nikola Stevanovic (Balingen-Weilstetten) beschlossene Sache, zumindest noch ein weiterer wird folgen. Schmerzhaft, aber letztendlich sind Transfers doch die schönste Anerkennung für gute Arbeit.

("Die Presse", Printausgabe 25.03.2021)