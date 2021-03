Wenn man sogar vor Klimts Fächerdame an NFT-Kunst denken muss

Einblick in die neue Klimt-Ausstellung mit den zwei letzten Bildern, an denen Klimt arbeitete vor seinem Tod.

Klimt flüchtete sich während des Weltkriegs in sein Gartenatelier, einer jüngeren Generation heute bleibt die virtuelle Welt samt ihrer gewöhnungsbedürftigen Kunst.

Unglaublich schön ist diese „Dame mit Fächer“, die einem seit gestern im Oberen Belvedere die nackte, kalte Schulter zeigt. Gemeinsam mit der „Braut“, ebenfalls zu sehen, fand man sie auf Staffeleien in Klimts Atelier in der Feldmühlgasse, das er am 10. Jänner 1917 zusperrte. Und nie wieder aufsperrte. Am 11. Jänner hatte er einen Schlaganfall. Einen Monat später starb er im Spital. Nicht an der Spanischen Grippe. Nicht als Kriegsversehrter. Vielleicht angesichts des Elends dieser Welt, vor dem er nicht mehr flüchten konnte.