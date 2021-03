AUA: Bis 2030 werden weitere 650 Jobs abgebaut

Anders als bisher werde natürliche Fluktuation nicht ausreichen. Die Flotte wird weiter auf 58 Maschinen reduziert.

Dass die AUA auch nach Ende der akuten Coronakrise zu viele Mitarbeiter haben wird, ist seit dem Vorjahr bekannt. Zu Beginn der Krise im März des Vorjahres hatte die AUA rund 7000 Mitarbeiter. Einen rechnerischen Überhang von 1100 Vollzeitstellen gäbe es, hieß es damals, weil auch nach Ende der akuten Gesundheitskrise das Luftfahrtgeschäft sich nur langsam erholen werde und die Fluglinie daher „redimensioniert“ werden müsse.

Mit 650 Stellen sei etwa die Hälfte dieses rechnerischen Überhangs inzwischen bereits durch natürliche Fluktuation abgebaut worden, hieß es Anfang März anlässlich der Präsentation der Bilanz für 2020. Allerdings werde diese alleine nicht reichen, um das Ziel bis 2030 zu schaffen, so die zur Lufthansa gehörende Fluglinie am Donnerstag - ähnlich äußerte sich bereits AUA-Chef Alexis von Hoensbroech in der Vorwoche im „Presse-Interview“.

„Möglichst wenig Kündigungen"

Man werde „etwas mehr als die gleiche Menge der Personalkapazität“ reduzieren müssen. Und das werde „nicht in allen Bereichen durch weitere Fluktuation möglich sein“. Ziel des Unternehmens bleibe jedoch, „möglichst wenige Kündigungen aussprechen zu müssen“. Man wolle etwa Teilzeitmodelle zur vorübergehenden Reduktion der Personalkapazität prüfen.

Abgesehen von dem Stellenabbau wird auch die Flotte weiter

verkleinert. Für zwei weitere Airbus-Flugzeuge werde

ein langfristiges Parking erforderlich sein, womit die Gesamtflotte

von rund 80 Flugzeugen - zumindest bis 2024/2025 - auf 58 statt der

bisher geplanten 60 Flugzeuge schrumpfen wird.

Die Luftfahrtbranche hat die Coronavirus-Pandemie so heftig getroffen wie kaum eine andere Branche. Wie geht es mit dem Fliegen weiter? Darüber handelt auch der aktuelle „Presse"-Podcast. (jaz)