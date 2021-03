Intro- oder extrovertiert durch die Krise

Ich als spontaner Introvertierter komme jedenfalls deutlich besser als andere durch die Krise. Und trotzdem würde ich mich wahnsinnig gern festlegen, nämlich darin, was ich heuer zu Ostern mache.

Ich habe da neulich etwas über die verschiedenen Persönlichkeitstypen nach C. G. Jung gehört. Ja, gehört, das ist, wenn man dauernd mit Kopfhörern im Ohr spazieren geht, das neue gelesen. Da gibt es also verschiedene Kategorien an Eigenschaften, die dem Menschen unveränderlich zugehören, wie etwa die Tatsache, ob man ein Morgen- oder ein Abendmensch ist. Ein zentrales Merkmal laut Jung ist, ob man eher intro- oder extrovertiert ist. Was sich weniger daran bemisst, wie viel man wie laut vor anderen reden will oder kann, sondern eher, in welcher Situation man am besten seine leeren Batterien auflädt. Also etwa nach einem harten Tag mit vielen Sozialkontakten eher direkt ins Lokal, um dort mit anderen zu essen und zu trinken, oder doch lieber nach Hause, um einmal allein Kraft zu schöpfen. Introvertierte brennen in zu viel Gesellschaft aus, Extrovertierte zerstört die Isolation.

Auch daran sieht man, wie unterschiedlich schlimm die aktuelle Situation für unterschiedliche Menschen ausfällt. Das betrifft auch das Plänemachen. Unter den genannten Persönlichkeitstypen unterscheidet man nämlich auch zwischen solchen, die gern Pläne machen, und den Spontanen. Interessant übrigens: Die Planerinnen und Planer sind mit Urteilen schneller zur Hand, weil sie die zur Planung benötigen. Ich als spontaner Introvertierter komme jedenfalls deutlich besser als andere durch die Krise. Und trotzdem würde ich mich wahnsinnig gern festlegen, nämlich darin, was ich heuer zu Ostern mache. Zum Beispiel an die Obere Adria fahren, obwohl es eigentlich noch zu kalt ist und man außer zwischen elf und 16 Uhr in den vielen ungeheizten, gefliesten Räumen immer ein wenig friert. Planen kann man es ja einmal. Und dann spontan etwas anderes machen.