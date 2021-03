CO2-Belastung der Psychoanalyse

Wer weiß, wie viele Kinder nur deshalb auf die Welt gekommen sind, weil eine Psychotherapie dabei geholfen hat, endlich einmal einen verlässlichen Partner zu finden. Aber der Nachwuchs ist ja mit 58,6 Tonnen pro Kind pro Jahr die größte CO2-Emission, die ein Mensch erzeugen kann.

Das Coronajahr hat zumindest einen großen Vorteil gebracht: Wir haben unseren CO2-Fußabdruck verkleinert. Wir sind nicht mit dem Ozeandampfer in die Karibik gefahren und nicht mit dem Flugzeug nach Australien geflogen. Gut, ich wäre auch so nicht nach Australien geflogen. Schon wegen der Flugangst. Stattdessen bin ich jede Woche mit dem Fahrrad zu meiner Therapeutin gefahren, damit ich endlich meine Flugangst loswerde. Da könnte man sich natürlich fragen: Ist es eher positiv oder eher negativ, wenn die Therapie erfolgreich ist und ich mich wieder in ein Flugzeug einzusteigen getraue? Rein vom Klimastandpunkt aus, fürchte ich, ist die Psychoanalyse sowieso eine große Umwelt Belastung. Wer weiß, wie viele Kinder nur deshalb auf die Welt gekommen sind, weil eine Psychotherapie dabei geholfen hat, endlich einmal einen verlässlichen Partner zu finden und nicht einen von den Filous, die man sich sonst immer ausgesucht hat. Aber der Nachwuchs ist ja mit 58,6 Tonnen pro Kind pro Jahr die größte CO2-Emission, die ein Mensch erzeugen kann.

Auch das Fahrradfahren sollte man überdenken oder zumindest auf ein E-Bike oder ich sag's nicht gern einen E-Scooter, umsteigen, wenn man es wirklich gut mit dem Klima meint. Denn ein elektrisches Zweirad, lese ich, sei 20-mal CO2-freundlicher als eines, das mit Muskelkraft betrieben wird, wenn der Muskelkrafterzeuger sich von Steaks und Hamburgern ernährt. Als Fleischesser produziert man nämlich ca. 0,8 Tonnen Treibhausgas pro Jahr. Apropos Treibhausgas erzeugen. Mein Freund Franzi behauptet, er sei wegen des Klimas wieder auf Fleisch umgestiegen, weil er vom Gemüse Blähungen bekomme. Aber da weiß ich jetzt nicht genau, was die Wissenschaft dazu sagen würde.