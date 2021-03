Start mit Tröpferlbad: Bezirksmuseen werden aufgemotzt

Unter dem Stichwort „Bezirksmuseen Reloaded“ holen die lokalen Museen und das Wien Museum unter anderem junge Kunst in die Bezirke. Angefangen wird auf der Wieden.

„Die Kultur lässt sich nicht unterkriegen“, sagt Wien-Museum-Direktor Matti Bunzl. Mehr noch: Es gibt neue Projekte, auch wenn diese im Schatten der Corona-Pandemie erarbeitet werden. „Klandestin“, sozusagen, wie Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hasler (SPÖ) am Donnerstag meinte. Konkret fällt nun der Startschuss für eine große Zusammenarbeit zwischen dem Wien Museum und den Bezirksmuseen: Unter dem Stichwort „Bezirksmuseen Reloaded“ sollen die 23 über die Stadt verteilten Museen ein bisschen aufgemotzt werden – beginnend in Wieden.

Dass sich das dortige Museum in einem ehemaligen Tröpferlbad befindet – dem einstigen Florabad – hat seinen Leiter Philipp Maurer gemeinsam mit dem Wien Museum dazu motiviert, diesen Aspekt stärker herauszukitzeln. Gemeinsam mit dem Wien Museum starten am Freitag nun die „Kunstinterventionen im Tröpferlbad“, für die vier junge Künstler(gruppen) nacheinander Werke beisteuern. Sie sind der Auftakt für eine neue Dauerausstellung im (nach Jahren freigeräumten) ehemaligen Männerduschraum, die im Herbst starten soll. Thematisch geht es dabei unter anderem um Gesundheit, Hygiene und Geschichte.

„Das Thema Gesundheit und Hygiene ist durch Covid-19 gerade so aktuell wie schon lange nicht mehr“, sagte Bunzl am Donnerstag. Mit seinem Tröpferlbad – das bis vor rund 40 Jahren tatsächlich noch in Betrieb war – sei das Bezirksmuseum Wieden ein hochinteressantes Haus, so der Wien-Museum-Direktor. Das biete die Möglichkeit, verschiedenste Geschichten zu erzählen. Nicht zuletzt gibt es in anderen Bezirksmuseen bereits thematische Schwerpunkte: Rauchfangkehrer etwa oder Zirkus. „Wir wollten das Bezirksmuseum Wieden jetzt nutzen, um exemplarisch zu zeigen, was da alles passieren kann“, sagte Bunzl.

Das Museum im vierten Bezirk soll nicht das einzige bleiben, in dem sich etwas tut: Mit der Kooperation zwischen den lokalen Museen und dem Wien Museum soll großflächig junge Kunst in die Bezirke geholt werden – und gezeigt werden, wie Synergien genutzt werden können. „Sukzessive werden wir ein Bezirksmuseum nach dem anderen bearbeiten und werden zeigen, welcher kulturelle Reichtum in der Stadt ist“, sagte Kaup-Hasler. Weiter geht es ab Mai in der Josefstadt mit einer Sonderausstellung: „Vor Schand und Noth gerettet'?! Findelhaus, Gebäranstalt und die Matriken der Alser Vorstadt“.

Auf der Wieden sind – vorbehaltlich neuer Corona-Regelungen – folgende Werke geplant: Ab Freitag Laura Stoll, die bei „Lost Faces I Purification“ Gesichtsabgüsse in Bezug zum Thema Reinigung stellt. Ab 30. April widmen sich Marlene Hübner und Amelie Schlemmer mit „Changing Cabinet“ dem Um- und Ausziehen vor dem Duschen. Christopher Frieß, Marlene Fröhlich, Leonhard Pill und Noa Schaub nähern sich mit „Wieden Leaks“ Badeanstalten . Und Leo Mayr und Martin Weichselbaumer haben eine „Weiße Flagge“ als Installation konzipiert, die immer wieder an der Museumsfassade gehisst wird.

Am Ende steht nach diesen Interventionen eine neue Dauerausstellung unter dem Titel „Im Tröpferlbad. Geschichte(n) von Gesundheit und Hygiene“, die im Herbst präsentiert wird.

